Temporal golpea al sur: reportan primeros daños en General Delgado

El fenómeno meteorológico fue de corta duración pero de gran intensidad en la zona urbana. Las ráfagas derribaron árboles y columnas de energía eléctrica, dejando varias calles intransitables y a la población expuesta al peligro de los cables caídos.

El punto más crítico se registró a la altura del kilómetro 292 de la ruta principal, justo en las inmediaciones de la dependencia policial local. El bloqueo interrumpió temporalmente el flujo vehicular en ambos sentidos, generando demoras hasta que los equipos de emergencia lograron intervenir.

A pesar de la fuerza del viento, las autoridades locales no reportan hasta el momento viviendas destechadas, aunque la persistente lluvia torrencial mantiene en alerta a los uniformados ante el eventual desborde de cauces hídricos.

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Trabajo bajo la lluvia y riesgo por cables sueltos

En comunicación con ABC, el suboficial mayor Rogelio Santander, responsable de la comisaría de General Delgado, detalló el impacto del temporal. “Fue un minuto intenso el temporal que agarró una parte acá en el microcentro de la ciudad de General Delgado, que derribó columna, dejó cable suelto, árboles caídos”, relató el uniformado.

Respecto a la afectación de las vías principales, Santander contó que un enorme árbol se desplomó, pero que a esta hora el tránsito ya se está normalizando, aunque persiste la lluvia.

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“Ya el tránsito ya está prácticamente liberado, está circulando normalmente la gente, pero con precaución porque todo el árbol que tuvimos que sacar de la ruta está todavía por la vereda”, señaló.

El jefe policial advirtió que el mayor peligro actual lo representan los cables caídos en la vía pública y la intensidad sostenida de las precipitaciones.

“Cable suelto casi en todas las cuadras estamos teniendo y es un peligro para la gente que está circulando (…) Ahora mismo estamos en la lluvia trabajando con el cuerpo de bomberos voluntarios. Creo que lo más fuerte fue la velocidad del viento, pero fue un momento nomás; ya hizo lo que hizo y quedó el destrozo”, relató.

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