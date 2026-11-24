Conor McEnroy, del Banco Sudameris y representante de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), afirmó que desde el gremio le advirtieron al entonces presidente Santiago Peña que Ueno Bank sería el factor que tumbaría su gobierno. Según dijo, eso fue lo que finalmente ocurrió.

La declaración se dio en el podcast del senador cartista Gustavo Leite. McEnroy no precisó en esa intervención cuándo ni en qué circunstancias se hizo la advertencia.

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Dos “pecados” en la caída del banco

En la misma entrevista, Osvaldo Serafini, del Banco GNB y también representante de Asoban, analizó los factores que desencadenaron la crisis. Habló de “dos pecados”.

El primero es el “pecado original”: la fusión de Ueno con Visión, aprobada en las condiciones en que se hizo. El segundo es el “pecado capital”: la forma en que se llevó a cabo el vaciamiento de la entidad, que terminó cerrada.

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Pérdidas por 340 millones diferidas a 20 años

Según Serafini, con la fusión “la aritmética luego ya no cerró”. Explicó que se aprobaron pérdidas conocidas por unos 340 millones de dólares, a diferir en 20 años.

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Se sumó un fideicomiso activado con 340 millones y una adenda de 25 millones. Serafini dijo que todavía no entiende cómo se constituye un patrimonio autónomo en un fideicomiso con facturas de gastos ya ocurridos.

Redondeando, afirmó, son unos 700 millones de dólares que debían compensarse con el patrimonio. Este era de unos 146 millones, “si mal no recuerdo”, aclaró.

“¿Cómo se sustentan si no hay patrimonio?”

Serafini sostuvo que es “de buena banca” que la autoridad otorgue beneficios ante un problema como el de Visión, aunque quizás no en esos montos. Pero siempre deben restarse del patrimonio para calcular la solvencia.

En este caso, dijo, se llevaron a cuentas contables que el artículo 56 de la Ley de Bancos no dice de forma taxativa que deban ajustarse al patrimonio contable. Este es la base para medir la solvencia.

Según el titular de Asoban, la mitad de esos 700 millones eran créditos disfrazados de activos. La otra mitad eran gastos ya realizados, entre ellos los reintegros de La Albirroja.

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El costo de sostener el balance

Con un costo de fondeo del 8%, aunque recordó que el banco llegó a pagar hasta 12%, Serafini calculó 56 millones de dólares al año solo para sostener ese balance. A eso sumó 17 millones por año de las pérdidas diferidas, lo que da unos 80 millones.

Lo comparó con un banco grande del sistema, con 5 billones de activos y una base de clientes consolidada, que gana unos 90 millones de dólares.

Leite comentó que, aunque no podía decirse ni probarse sin que “te acusen de terrorista”, era “una crónica de una muerte anunciada”. Serafini coincidió en que en el sector sabían que, “más tarde o más temprano”, ocurriría.

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El vaciamiento: de maquillajes a empresas relacionadas

Sobre el segundo pecado, Serafini dijo remitirse a la experiencia de los años 90. Describió un proceso por etapas. Empieza con maquillajes al balance y facturas de proveedores que cobran de más, lo que permite sacar dinero de la caja del banco para usarlo en otra cosa.

La última etapa llega con las empresas relacionadas, controladas por el mismo grupo que maneja el banco. Estas pasan a ser las que piden créditos, y se les otorgan sumas “siderales” sin el debido proceso y sin cuidar el ahorro que el público confía a la entidad.