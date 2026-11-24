Itaipú Binacional compartió un comunicado el 7 de noviembre en el que decía el saldo de los fondos mantenidos en Ueno Bank al 3 de noviembre de 2026, fecha en el que el banco fue intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP), asciende a G. 115.200 millones y US$ 163,8 millones, unos US$ 181 millones en conjunto al cambio de G. 6.600 por dólar.

Ayer el expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, señaló que la margen brasileña de Itaipú Binacional cuestionó la colocación de fondos de la representación paraguaya en Ueno Bank, por presuntos incumplimientos de las normas internas de la binacional, como la antigüedad o la calificación de riesgo de la entidad bancaria, además de que tras el anuncio del sumario a Ueno Bank, la binacional mantuvo sus fondos pese a los cuestionamientos y el riesgo.

Ángel María Recalde, expresidente de la ANDE y exconsejero de Itaipú, explicó que en caso de que se pierdan estos depositos, considerando que el fondo de garantía cubre una ínfima parte, sería un problema del lado paraguayo y no de la entidad binacional.

“Eso ya es dinero de Itaipú Binacional lado paraguayo, y la Itaipú en sí, como institución, cumplió en remesar esa cantidad de dinero, lo que está ahí y lógicamente a partir de ese momento Itaipú binacional ya cumplió, entonces ya es una cuestión, una problemática del sector paraguayo. Es un problema paraguayo que tiene que solucionar Paraguay”, precisó y no descartó que la situación genere problemas a la hora de negociar con Brasil.

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Brasil tendría intención de investigar depositos

Agregó que existe una suerte de intención desde el lado brasileño de investigar sobre los depositos realizados desde el lado paraguayo a Ueno Bank, a fin de conocer como se produjo la situación porque aparentemente, y por lo que se está viendo, hay procedimientos y normas que tendrían que haberse cumplido.

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Explicó que Itaipú como institución tiene esquematizado su sistema financiero como para que no tenga ni pérdidas, ni ganancias.

“O sea, que Itaipú tenga ahorros de ese monto, eso evidentemente proviene de aquello denominado gastos socioambientales que estaba reservado y se sabe muy bien eso”, señaló.

Recordó que en el documento que se firmó en abril del año 2024 de acuerdo entre los gobiernos de Paraguay y Brasil, se hablaba en uno de los puntos que a partir del año 2027 ya no se van a contemplar los gastos socioambientales que son de uso discrecional, gastos que no están específicamente mencionados en el anexo C y que se hicieron llamar socioambientales.

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“De ahí que son discrecionales, cada vez que cada gobierno tiene ese monto de dinero, ahí viene el el término discrecional, no tiene por qué ya Itaipú por sí misma aprobar ninguno de esos las inversiones que se puedan hacer con ese dinero, ya es una cuestión ya de cada margen”, insistió.