San Juan Bautista: familias afectadas por el temporal recibirán asistencia en esta semana

Un total de 26 familias de San Juan Bautista, Misiones, cuyas viviendas sufrieron daños directos por el temporal que azotó la zona la semana pasada, fueron seleccionadas para recibir asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Antonia Amarilla, directora de Gestión y Riesgo de la Gobernación de Misiones y capitana del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan Bautista, explicó que culminó el relevamiento de las familias afectadas en el distrito.

Señaló que fueron visitadas más de 40 familias, de las cuales 26 fueron calificadas para recibir la ayuda, debido a que sus viviendas sufrieron daños, principalmente en los techos y las paredes.

Lea más: Aumenta la cantidad de damnificados en Ciudad del Este

“Las familias que fueron seleccionadas por la Secretaría de Emergencia Nacional estarían recibiendo sus asistencias en la semana, entre el martes y el miércoles”, explicó Amarilla.

La ayuda contempla chapas y otros materiales destinados a reparar las viviendas destechadas o con paredes dañadas. Amarilla aclaró que la SEN brinda materiales de emergencia y no se encarga de la reconstrucción completa de las casas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Son los primeros auxilios que vamos a estar brindando a esas familias”, manifestó.

24 personas permanecen en el albergue

En el albergue temporal habilitado en el cuartel de la Segunda División de Caballería permanecen actualmente 24 personas, entre ellas 13 niños y 11 adultos.

Amarilla indicó que entre los adultos hay una persona mayor que permanece en la sanidad y otra que también está siendo monitoreada por problemas de salud.

Las familias reciben atención médica, alimentación y toda clase de apoyo. Además, ya recibieron colchones y frazadas para mejorar sus condiciones de permanencia en el lugar.

La responsable de Gestión y Riesgo señaló que todavía no hay una fecha definida para el retorno a sus viviendas, debido a que algunas casas continúan sin reunir las condiciones adecuadas para ser habitadas.

“Si hoy nosotros nos arriesgamos a llevar a las familias a sus hogares y viene una lluvia, nuevamente deben salir y el pronóstico no es alentador”, advirtió.

Lea más: Un crack dentro y fuera de la cancha: Diego Gómez se pone del lado de los damnificados

Explicó que la situación genera mayor preocupación por la presencia de numerosos niños y adultos mayores. Por ese motivo, aguardarán a que mejoren las condiciones climáticas y se pueda determinar si las viviendas son seguras.

Destacan solidaridad de los sanjuaninos

Amarilla también destacó la respuesta solidaria de la ciudadanía de San Juan Bautista, cuyos habitantes continúan acercando alimentos, prendas de vestir y otros elementos necesarios para las familias damnificadas.

“Eso es digno de destacar, el sanjuanino siempre se caracterizó por la solidaridad”, resaltó.

Comentó que diariamente reciben donaciones para el albergue y que la ciudadanía responde a las necesidades planteadas por los responsables de la asistencia.

“Todo lo que pedimos estemos recibiendo. Gracias a Dios están bien acá esta gente, están siendo asistidos”, expresó.

La atención a las familias se realiza de manera conjunta entre la Gobernación de Misiones, la Municipalidad de San Juan Bautista y las demás instituciones involucradas en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).