Nacionales
11 de octubre de 2026 a la - 14:00

Aumenta la cantidad de damnificados en Ciudad del Este

Hombres en uniforme militar cargan objetos en camioneta, rodeados de vegetación en un ambiente exterior.
Los militares del Área Naval del Este cargan las pertenencias de los damnificados para la mudanza.

Más de 100 damnificados reciben asistencia ante la crecida del río Paraná en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. En otro sector de la ciudad, varias viviendas comenzaron a inundarse este domingo a causa de las intensas lluvias.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a pobladores del barrio San Rafael, en Ciudad del Este, donde 60 familias ya fueron evacuadas por funcionarios de Itaipú Binacional, Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja, el Área Naval del Este y la Municipalidad de Ciudad del Este.

El director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este, Julio Landaida, informó que unas 50 personas permanecen en las carpas habilitadas como refugio, aunque la cantidad de damnificados supera las 100 personas. Algunas familias optaron por alquilar viviendas o buscar refugio en casas de vecinos.

Mujer mayor con abrigo rojo sentada, joven escucha, hombre militar camina con bolsas hacia las carpas en un refugio desordenado.
Varias instituciones asisten a las familias en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Asimismo, explicó que todavía hay pobladores que se resisten a abandonar sus hogares y aseguran que esperarán hasta último momento, pese al avance del agua.

Pronostican que el Paraná seguirá subiendo

El nivel del río Paraná alcanzó este domingo la cota de 110,50 metros, lo que obliga a intensificar las tareas de evacuación preventiva.

Cuatro personas en un bote entre aguas marrones, rodeadas de vegetación y edificios, reflejando una situación de emergencia.
El nivel del agua del río Paraná seguirá subiendo durante los próximos días, según las previsiones.

Las proyecciones refieren que el nivel del río Paraná podría continuar aumentando durante los próximos días. Para este lunes se estiman cotas de entre 110,54 y 115; para el martes, entre 112,85 y 115,10 metros; y para el miércoles, entre 114,81 y 115,14 metros.

Las cotas de referencia para el inicio de inundaciones en distintos sectores del barrio San Rafael, tomando como referencia el nivel del río en el Puente de la Amistad, son las siguientes:

  • 108,40 metros: puente peatonal.
  • 112,30 metros: calle de concreto.
  • 116 metros: Club Lenteros Unidos.
  • 121,60 metros: acceso a la escuela San Rafael.

En tanto que en Presidente Franco, el punto de referencia es el Puerto de las Tres Fronteras, cuya cota es de 122,20 metros.

Dos hombres con chaquetas impermeables amarillas transportan un equipo en un entorno inundado con agua y hierba.
Los militares trasladan una heladera de uno de los afectados por la crecida del río Paraná.

Otra situación en el kilómetro 9 Monday

En paralelo, unas 40 familias del asentamiento 8 de Diciembre, ubicado en el kilómetro 9 Monday, también resultaron afectadas desde este domingo por la crecida del arroyo Amambay.

Mujer con camiseta blanca y shorts oscuros ayudan a un perro en una calle inundada, rodeada de agua marrón y viviendas al fondo.
Viviendas del asentamiento 8 de Diciembre, afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.

Ante esta emergencia, la Municipalidad activó un operativo que contempla asistencia logística para la evacuación y distribución de panificados y víveres.