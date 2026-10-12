Desborde del Tapiracuai pone en riesgo a familias ribereñas en Santaní

El agua avanza rápidamente hacia los barrios Santa Bárbara y Tapiracuai, entre otras poblaciones cercanas al arroyo Tapiracuai, poniendo en peligro una gran cantidad de viviendas. El panorama se torna muy preocupante para muchas familias.

Los ribereños esperan que la situación no llegue a mayores, por el bien de los habitantes que se encuentran en peligro de ser afectados por el desborde del arroyo Tapiracuai.

Blas Britos mencionó que la situación podría mejorar gradualmente con la disminución de las lluvias que últimamente generaron el desborde de varios arroyos de la ciudad de San Estanislao.

Limpieza de la ribera

Britos manifestó que también hace falta una limpieza general de las orillas del arroyo Tapiracuai para permitir que las aguas corran sin inconvenientes. De esa manera, se podrá evitar que el caudal quede estancado por la acumulación de residuos o montículos de arena que se forman en algunos sectores y que impiden la rápida circulación, explicó el ciudadano.

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“Esperamos que, con el cese de las lluvias, las aguas del Tapiracuai puedan retroceder y permanecer en su estado habitual, para que los habitantes que viven en la cercanía de la ribera no se vean obligados a abandonar sus viviendas, como ya había sucedido en otras ocasiones”, subrayó.

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Por su parte, el intendente, Agustín Ovando (ANR-HC), anunció que se está previendo coordinar con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) la asistencia a las familias si la situación va empeorando.