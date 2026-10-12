Clima
12 de octubre de 2026 a la - 12:15

Desborde del Tapiracuai pone en riesgo a familias ribereñas en Santaní

Las aguas del arroyo Tapiracuai ya están al borde de las viviendas de las familias en Santaní
Las familias se encuentran en riesgo debido a que las aguas del arroyo Tapiracuai han llegado a sus viviendas.Sergio Escobar

SAN ESTANISLAO. El arroyo Tapiracuai se encuentra desbordado a consecuencia de las constantes lluvias y pone en riesgo las viviendas situadas en su ribera.

Por Sergio Escobar Rober
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El agua avanza rápidamente hacia los barrios Santa Bárbara y Tapiracuai, entre otras poblaciones cercanas al arroyo Tapiracuai, poniendo en peligro una gran cantidad de viviendas. El panorama se torna muy preocupante para muchas familias.

Los ribereños esperan que la situación no llegue a mayores, por el bien de los habitantes que se encuentran en peligro de ser afectados por el desborde del arroyo Tapiracuai.

En su mayoría de las casas ubicadas en la cercanía del cauce hidrico se encuentran en riesgo de ser inundadas
Varias casas están en riesgo de inundación por el desborde del arroyo Tapiracuai.

Blas Britos mencionó que la situación podría mejorar gradualmente con la disminución de las lluvias que últimamente generaron el desborde de varios arroyos de la ciudad de San Estanislao.

Limpieza de la ribera

Britos manifestó que también hace falta una limpieza general de las orillas del arroyo Tapiracuai para permitir que las aguas corran sin inconvenientes. De esa manera, se podrá evitar que el caudal quede estancado por la acumulación de residuos o montículos de arena que se forman en algunos sectores y que impiden la rápida circulación, explicó el ciudadano.

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“Esperamos que, con el cese de las lluvias, las aguas del Tapiracuai puedan retroceder y permanecer en su estado habitual, para que los habitantes que viven en la cercanía de la ribera no se vean obligados a abandonar sus viviendas, como ya había sucedido en otras ocasiones”, subrayó.

Por su parte, el intendente, Agustín Ovando (ANR-HC), anunció que se está previendo coordinar con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) la asistencia a las familias si la situación va empeorando.