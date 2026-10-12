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12 de octubre de 2026 a la - 14:50

Cinco puertos en Itapúa restringen el cruce internacional tras la crecida del río Paraná

Ambiente nublado en puerto con edificio parcialmente inundado y ferry amarrado, vehículo blanco estacionado en carretera mojada.
El comandante del Área Naval en Itapúa informó sobre la suspensión del paso entre los puertos Mayor Otaño y El Dorado.Gentileza

El Área Naval en Itapúa aumentó a cinco los puertos con restricción de cruce internacional a través del río Paraná debido a la crecida. Solo en tres pasos fronterizos fluviales permanece habilitado el cruce.

Por Sergio González
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El comandante del Área Naval en Itapúa (ANI), capitán Livio Duarte, refirió que suman cinco los puertos de cruce internacional hacia Argentina que restringen actividades debido a la crecida del río Paraná.

Detalló que la suspensión del cruce internacional fue acordada con sus pares de la Prefectura Naval en Argentina. Explicó que las medidas responden a criterios de seguridad de la navegación y al principio de salvaguardar la vida humana en el río.

El peligro se debe a que la crecida del caudal trae consigo un incremento en la velocidad de la corriente. Además, arrastra residuos, raigones y restos arbóreos.

La restricción afecta tanto a las balsas como a otras embarcaciones de transporte de pasajeros. La suspensión regirá de manera temporal hasta que se normalice el caudal del río Paraná.

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Puertos inhabilitados

En principio, solamente se inhabilitó el puerto de Mayor Otaño, debido a que el agua había sobrepasado las instalaciones, tras crecer más de 2 metros desde ayer.

Estructura de paredes azules junto a un árbol y una persona parcialmente visible en un ambiente inundado y nublado.
El comandante del Área Naval en Itapúa informa sobre la suspensión del paso entre puertos ante la creciente del río Paraná.

Posteriormente, se decidió suspender las actividades en los siguientes puertos:

  • Puerto Carlos Antonio López-Puerto Pinares (Argentina).
  • Puerto Triunfo-Puerto Rico (Argentina).
  • Puerto 7 de Agosto-Puerto Piray (Argentina).
  • Puerto Ape Aime-Puerto Montecarlo (Argentina).

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Cruces habilitados

Desde el ANI informaron que permanecen habilitados para el cruce internacional fluvial:

  • Puerto Capitán Meza-Puerto Oasis (Argentina).
  • Puerto Samu’u-Puerto Santa Ana (Argentina).
  • Puerto Campichuelo-Puerto Candelaria (Argentina).

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