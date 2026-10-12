Cinco puertos en Itapúa restringen el cruce internacional tras la crecida del río Paraná

El comandante del Área Naval en Itapúa (ANI), capitán Livio Duarte, refirió que suman cinco los puertos de cruce internacional hacia Argentina que restringen actividades debido a la crecida del río Paraná.

Detalló que la suspensión del cruce internacional fue acordada con sus pares de la Prefectura Naval en Argentina. Explicó que las medidas responden a criterios de seguridad de la navegación y al principio de salvaguardar la vida humana en el río.

El peligro se debe a que la crecida del caudal trae consigo un incremento en la velocidad de la corriente. Además, arrastra residuos, raigones y restos arbóreos.

La restricción afecta tanto a las balsas como a otras embarcaciones de transporte de pasajeros. La suspensión regirá de manera temporal hasta que se normalice el caudal del río Paraná.

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Puertos inhabilitados

En principio, solamente se inhabilitó el puerto de Mayor Otaño, debido a que el agua había sobrepasado las instalaciones, tras crecer más de 2 metros desde ayer.

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Posteriormente, se decidió suspender las actividades en los siguientes puertos:

Puerto Carlos Antonio López-Puerto Pinares (Argentina).

Puerto Triunfo-Puerto Rico (Argentina).

Puerto 7 de Agosto-Puerto Piray (Argentina).

Puerto Ape Aime-Puerto Montecarlo (Argentina).

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Cruces habilitados

Desde el ANI informaron que permanecen habilitados para el cruce internacional fluvial:

Puerto Capitán Meza-Puerto Oasis (Argentina).

Puerto Samu’u-Puerto Santa Ana (Argentina).

Puerto Campichuelo-Puerto Candelaria (Argentina).

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