Nivel del río Paraguay: en la Bahía de Asunción aumentó más de un metro en 15 días

El nivel del río Paraguay en la zona de la Bahía de Asunción muestra un repunte sostenido y significativo durante la primera quincena de octubre, según los datos oficiales de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

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De acuerdo con las mediciones de la estación convencional de la capital, el río alcanzó ayer lunes 12 de octubre los 1,81 metros, marcando una aceleración importante en el ritmo de crecimiento en comparación con las semanas previas.

Evolución en las últimas jornadas

A finales de setiembre, la escala en el mismo punto de medición, marcaba los 0,43 metros. Sin embargo, a medida que avanzaron los primeros días de octubre y se registraron las intensas precipitaciones, la marca fue subiendo.

Como se ve en el gráfico publicado por Meteorología, entre el 9 y el 12 de octubre, el nivel del agua aumentó cerca de 87 centímetros, en coincidencia con el crecimiento de otros causes hídricos debido a las lluvias pronosticadas como parte del Fenómeno El Niño que afecta la región.