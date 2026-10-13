Crecida del Paraná golpea a Cerrito y declaran emergencia distrital

La crecida del río Paraná comienza a golpear con fuerza al distrito de Cerrito, donde las aguas avanzan hacia el centro urbano y ponen en riesgo a numerosas familias.

Ante las proyecciones de un nuevo aumento del nivel del río, la Junta Municipal declaró la emergencia distrital mediante la Resolución Nº 60/2026, fechada el 13 de octubre.

El incremento del caudal del Paraná se produce tras las intensas precipitaciones registradas en distintos puntos del país y en la zona del río Yguazú, situación que repercute en las comunidades ribereñas del departamento de Ñeembucú.

Lea más: Anuncian tormentas severas, vientos y granizos en once departamentos

Según los reportes de esta mañana, varias comunidades y compañías del distrito ya enfrentan los efectos de la inundación.

Funcionarios municipales están colaborando con la evacuación de familias, mientras que representantes de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) llegaron a la zona para realizar el relevamiento de datos de los hogares vulnerables y de las personas afectadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La declaración de emergencia fue aprobada por mayoría de votos de los miembros de la Junta Municipal, luego de que el pedido de la intendenta Carolina Carballo de Arce fuera tratado sobre tablas, atendiendo a la urgencia de la situación.

Lea más: ¡Atención! Alerta por tormentas severas, vientos y granizos: estas son las zonas afectadas

La resolución autoriza a la Intendencia a coordinar acciones con la SEN, la Gobernación de Ñeembucú y otros organismos del Estado para asistir a las comunidades afectadas y disponer de los recursos técnicos, financieros y logísticos necesarios para enfrentar la contingencia.

Suspenden transporte escolar subsidiado hasta nuevo aviso

Como parte de las medidas preventivas, la Municipalidad de Cerrito anunció la suspensión, desde este martes 13 de octubre y hasta nuevo aviso, del servicio de transporte escolar subsidiado por la comuna para las instituciones educativas del distrito.

La decisión busca proteger la integridad física de los estudiantes ante los riesgos derivados de la crecida del río. La administración municipal pidió a las familias y a las comunidades educativas tomar las previsiones necesarias mientras persistan las condiciones de peligro.

Asimismo, quedó clausurado temporalmente el mirador turístico ecológico de Cerrito, debido al avance de las aguas y para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los visitantes.

Lea más: San Pedro: crisis vial se agrava y crecida de los ríos mantiene en vilo a los ribereños

Preocupación por las familias ribereñas expuestas al avance de las aguas

La emergencia mantiene en alerta a las autoridades locales, ante la posibilidad de que el avance del río obligue a más familias a abandonar sus viviendas.

La asistencia se concentra en las zonas vulnerables, mientras continúa el seguimiento de la evolución del nivel del Paraná.

La situación en Cerrito refleja el impacto de la creciente sobre las comunidades ribereñas de Ñeembucú, donde la subida de las aguas amenaza viviendas, actividades cotidianas y servicios esenciales.

La resolución de emergencia distrital autoriza a la intendenta a coordinar con las instituciones para brindar respuesta, asistir a los damnificados y atender las necesidades que surjan a medida que avance la inundación.