Gral. Díaz: la riada golpea a pequeños ganaderos, oleros y agricultores

Los pequeños ganaderos, oleros y agricultores de General Díaz, distrito del departamento de Ñeembucú, enfrentan pérdidas económicas y mayores gastos, mientras que el alquiler de campos en lugares altos para resguardar el ganado llega a entre G. 80.000 y G. 100.000 por cabeza. La Municipalidad brinda asistencia y aguarda el apoyo de la Gobernación y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

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El avance de las aguas del río Paraná genera preocupación entre los pobladores de las comunidades ribereñas de General Díaz, donde la inundación amenaza no solamente las viviendas, sino también la actividad productiva, principal sustento económico de numerosas familias.

Durante un recorrido por la zona de Potrerito y Puerto Itá, los pobladores relataron las dificultades que enfrentan ante la crecida del río. La situación afecta especialmente a los pequeños ganaderos, que deben buscar terrenos elevados para trasladar sus animales y evitar que queden atrapados por las aguas.

Los afectados esperan que las aguas retrocedan en el menor tiempo posible y solicitan asistencia de las autoridades para sobrellevar las consecuencias de la inundación.

Temor ante eventual inundación como la registrada en el año 1983

En la compañía Potrerito, el poblador Lucas Paredes manifestó su preocupación por el considerable aumento del nivel del río Paraná. Recordó que, durante la gran crecida de 1983, las aguas llegaron hasta el área urbana de General Díaz, un antecedente que vuelve a generar temor entre los habitantes de la zona.

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Los pobladores esperan que el agua no alcance nuevamente el casco urbano y que la situación no se agrave en los próximos días.

Familias abandonan sus viviendas ante el avance de las aguas

La secretaria municipal de General Díaz, Johana Romero, confirmó que Puerto Itá y Campamento Cué son actualmente las comunidades más afectadas por la crecida.

Explicó que, de acuerdo con estimaciones basadas en el último censo de emergencia, realizado en 2024, en Puerto Itá habría entre 22 y 30 familias afectadas, mientras que en Campamento Cué la cifra oscilaría entre 10 y 15 familias.

La funcionaria aclaró que los números son estimativos y que se necesita una actualización del relevamiento para establecer con precisión la cantidad de damnificados.

Señaló que la Municipalidad está facilitando medios para ayudar a las familias a salir de sus viviendas y trasladarse a lugares más elevados, principalmente a casas de familiares que residen en zonas seguras.

Romero indicó, además, que la Junta Municipal ya declaró la emergencia distrital mediante una resolución aprobada en octubre, ante la situación que atraviesan los pobladores.

Asistencia al sector productivo y presencia de animales ponzoñosos

La secretaria municipal advirtió que las consecuencias de la inundación van más allá de las familias que están abandonando sus hogares. La crecida también amenaza a los ganaderos, oleros, productores de miel y agricultores dedicados al cultivo de sandía, batata y otros rubros.

Destacó que General Díaz tiene una importante actividad productiva y que una prolongación de la inundación podría ocasionar serias dificultades económicas para los trabajadores del campo.

En ese contexto, señaló que la Municipalidad mantiene contacto con la Gobernación de Ñeembucú y aguarda una respuesta, además de solicitar asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para atender las necesidades de los afectados.

Finalmente, Romero pidió a los pobladores que comuniquen cualquier situación de emergencia al centro de operaciones de la Municipalidad, especialmente si necesitan atención médica.

La advertencia cobra importancia ante la posible presencia de víboras y otros animales ponzoñosos que suelen desplazarse hacia zonas habitadas durante las inundaciones, lo que representa un riesgo adicional para las familias damnificadas.