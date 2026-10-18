Villa Florida: nivel del río Tebicuary sube a 4,08 metros y afecta a familias

El río Tebicuary alcanzó una altura de 4,08 metros en la ciudad de Villa Florida, Misiones, según los datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología. El nivel registrado está muy por encima de la altura normal del cauce, que oscila entre los 2 y 2,50 metros.

Los primeros afectados por las consecuencias del fenómeno climático El Niño, con las lluvias intensas registradas semanas atrás, fueron los oleros, quienes tuvieron dificultades para ingresar al sector de donde extraen la materia prima para la elaboración de ladrillos. Esta situación ocasionó la paralización de la producción.

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Además, desde el viernes 16 de octubre, el agua del río Tebicuary comenzó a ingresar en las olerías ubicadas en el barrio San Francisco de esta ciudad.

En ese contexto, uno de los afectados, Catalino Velázquez, señaló que las aguas del río ya están alcanzando el sector y que está abandonando por completo su lugar de trabajo. Además, solicitó que las autoridades actúen para que las ayudas correspondientes lleguen a los afectados.

“Nosotros fuimos los primeros afectados con este fenómeno de El Niño, ya que por las lluvias registradas no pudimos extraer más la materia prima para la elaboración de los ladrillos y ahora, en mi caso, ya está ingresando en mi olería el agua de nuestro río. Con esto solicitamos a las autoridades que nos puedan ayudar, pero en tiempo y forma”, mencionó.

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En este sector son 60 las familias afectadas, cuyos integrantes forman parte de la Asociación de Oleros de Villa Florida.

Una familia evacuó preventivamente su vivienda

En el barrio Manga Yvyra ya se registró la evacuación preventiva de una familia. Se trata de la familia de Carlos Martínez, quien decidió abandonar su casa debido a que el agua de la crecida ya está alcanzando su patio.

Por prevención y para resguardar a sus tres hijos menores, decidieron buscar una zona más alta donde refugiarse.

El barrio Manga Yvyra es uno de los sectores ubicados a orillas del río Tebicuary. En la zona hay aproximadamente 30 viviendas, cuyos habitantes se encuentran entre los primeros afectados cuando se producen crecidas del cauce.

El río Tebicuary registró una crecida en julio

De acuerdo con los registros, el río Tebicuary ya había experimentado una crecida en julio de este año, cuando el nivel del agua alcanzó los 4,12 metros, ocasionando inundaciones en esta zona de la ciudad.

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Como antecedente histórico, entre octubre y noviembre de 2023, el río Tebicuary registró una fuerte crecida que alcanzó los 5,66 metros, en un contexto asociado al fenómeno de El Niño. La situación dejó a centenares de familias afectadas, muchas de las cuales tuvieron que abandonar sus viviendas durante varios meses.