Crecida del río Paraguay arrasa cultivos y amenaza al ganado en Humaitá

La crecida del río Paraguay comienza a generar importantes perjuicios en las zonas rurales del distrito de Humaitá, departamento de Ñeembucú. Pequeños productores agrícolas y ganaderos enfrentan pérdidas de cultivos, dificultades para rescatar sus animales y la falta de asistencia para hacer frente a la emergencia.

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El intendente electo de Humaitá, Héctor Cáceres (ANR), describió un panorama preocupante para los trabajadores del campo, cuyas áreas de producción quedaron bajo agua como consecuencia del avance de las aguas y las recientes lluvias.

Según explicó, los cultivos de batata, mandioca, zapallo, cebolla y otros rubros hortigranjeros, destinados tanto al autoconsumo como a la comercialización, fueron prácticamente destruidos por el anegamiento.

En algunos casos, los productores lograron recuperar parte de las raíces de mandioca y batata, pero la mayor parte de la producción se perdió.

La situación también afecta a los pequeños ganaderos de la zona de Carrizal, quienes deben realizar grandes esfuerzos para trasladar sus animales hacia lugares más seguros. Cáceres indicó que, ante el rápido avance del agua, los productores se vieron obligados a utilizar canoas para rescatar el ganado, debido a que el nivel de inundación ya impide el ingreso a caballo.

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El jefe comunal electo lamentó que los productores estén realizando estas tareas por sus propios medios, sin asistencia. Advirtió que algunos animales ya murieron como consecuencia del anegamiento.

De acuerdo con su relato, el nivel del agua llegó a subir cerca de un metro en el transcurso de una noche, lo que redujo considerablemente el tiempo disponible para poner a salvo a los animales.

Cultivos de autoconsumo se perdieron debido a las inundaciones en Humaitá

En la compañía Tuyú Cué, las lluvias registradas durante la semana pasada también ocasionaron daños importantes en las plantaciones de batata, mandioca, cebolla y papa. Los cultivos quedaron anegados y, según Cáceres, gran parte de la producción terminó pudriéndose bajo el agua.

El panorama genera preocupación entre las familias rurales que dependen de la agricultura y la ganadería para sostener su economía. La pérdida de los cultivos representa también un golpe a la disponibilidad de alimentos para el consumo familiar y a los ingresos que obtienen mediante la venta de sus productos.

Cáceres explicó que el río Paraná estaría contribuyendo al anegamiento de las zonas bajas al dificultar el escurrimiento de las aguas del río Paraguay. En particular, los sectores bajos de Carrizal ya se encuentran afectados por la acumulación de agua.

El centro urbano todavía está libre de agua, dijo el intendente

El intendente electo aclaró que, hasta el momento, no se registran familias afectadas por inundaciones en el casco urbano de Humaitá.

No obstante, señaló que el agua continúa en ascenso y ya alcanza sectores bajos, zanjas y lugares por donde ingresa el agua proveniente del río Paraguay, por lo que la evolución de la crecida mantiene en alerta a la población.