Veda pesquera y crecida del Tebicuary golpean a familias de Villa Florida

El próximo lunes 2 de noviembre comenzará la veda pesquera en Paraguay, tanto en aguas nacionales como en los sectores compartidos con Argentina y Brasil. La medida busca proteger a las especies ícticas durante su etapa de reproducción.

La veda en aguas internas y compartidas con Argentina se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2026, mientras que en las aguas compartidas con Brasil regirá hasta el 31 de enero de 2027.

En Villa Florida, los integrantes de la Unión de Pescadores aguardan que las instituciones correspondientes entreguen en tiempo y forma la asistencia social prevista para las 76 familias que integran esta organización.

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“Esta temporada no fue tan buena para el sector pesquero. La sequía al inicio del año dificultó el trabajo de los pescadores y, en las últimas semanas, la importante crecida del río Tebicuary también afectó la captura de peces. Sin embargo, no todo fue negativo, ya que tuvimos algunos momentos positivos”, señaló Víctor Mora, miembro de la Unión de Pescadores.

Mora explicó que parte de la asistencia corresponde a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que deberá entregar 76 kits de víveres de aproximadamente 45 kilos, además de un millón de guaraníes por pescador.

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A esto se suma la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, que contempla un subsidio de aproximadamente G. 1.000.000 para los pescadores solteros y G. 1.200.000 para los asociados casados, explicó.

Por su parte, Miguel Fleitas, quien también se dedica a la pesca, señaló que no puede quejarse de la temporada, aunque lamentó la caída del precio de los pescados.

“No me puedo quejar de la pesca, gracias a Dios. Las veces que fui al agua pude conseguir. Pero actualmente los precios están muy bajos. Hoy un surubí está a G. 35.000 el kilogramo, cuando antes oscilaba entre G. 60.000 y G. 80.000”, manifestó.

Fleitas también aguarda que los subsidios correspondientes sean entregados en tiempo y forma. Señaló que la crecida del río Tebicuary ya afecta a su familia, debido a que su vivienda se encuentra próxima al cauce y el agua continúa avanzando.

Río Tebicuary alcanza 4,47 metros

El río Tebicuary alcanzó este domingo una altura de 4,47 metros y continúa en crecida en su cuenca baja, en la zona de Villa Florida. El nivel considerado normal en el sector se ubica entre 2 y 2,50 metros, por lo que actualmente el cauce se encuentra muy por encima de ese rango.

La crecida ya obligó a una familia del barrio Manga Yvyra a abandonar preventivamente su vivienda, debido a que el agua comenzó a ingresar al patio. La familia tiene niños pequeños y decidió retirarse del lugar para resguardar su integridad.

De acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de Salud de la Familia (USF), los sectores que podrían verse afectados son Manga Ita, donde se proyecta una afectación de 36 familias; Manga Yvyra, con 15 familias; San Isidro, con 27 familias; y San Francisco, con 13 familias.

Oleros suspenden sus actividades por la crecida

Uno de los sectores que ya está siendo afectado por la crecida del Tebicuary es el de los oleros. Unas 60 familias integrantes de la Asociación de Oleros de Villa Florida tuvieron que dejar de trabajar debido a que ya no pueden extraer la materia prima que utilizan para la fabricación de ladrillos.

El avance del río alcanzó las zonas donde los trabajadores extraían la materia prima, lo que imposibilita el desarrollo de sus actividades. La situación golpea directamente a estas familias, cuya principal fuente de ingresos depende de la producción de ladrillos.

Además, las aguas ya están alcanzando el sector donde se encuentran las olerías, por lo que los trabajadores tuvieron que retirar sus herramientas, materiales y pertenencias para evitar que sean afectados por el avance del agua.

Ante esta situación, las familias solicitan asistencia urgente a las autoridades correspondientes, debido a que la suspensión de las actividades representa la pérdida de su principal fuente de ingresos.