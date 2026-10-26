Artistas se unen en Ayolas para ayudar a afectados por la crecida

El responsable del campamento temporal de afectados por la crecida del río Paraná a causa del fenómeno climático El Niño, el abogado y recientemente electo concejal municipal de Ayolas, Arturo Gómez (PLRA), señaló que diversos sectores de la comunidad se movilizaron para brindar asistencia a las familias afectadas por el avance de las aguas.

En ese contexto, se organiza un evento musical y cultural benéfico con el propósito de recolectar alimentos, prendas de vestir y otros artículos de primera necesidad.

Según explicó Gómez, uno de los organizadores de la iniciativa, la propuesta surgió de una idea del reconocido maestro y músico Francisco Russo, quien impulsó la realización de un recital benéfico. Con el paso de los días, la iniciativa sumó el apoyo de numerosos referentes de la escena artística.

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“Esto surgió de la nada, pero fue creciendo tanto que muchos artistas se prendieron. La idea del maestro Francisco Russo era hacer un concierto para recaudar donaciones, alimentos no perecederos y ropa para los afectados”, destacó Gómez.

Cartelera de artistas confirmados

Alrededor de 13 agrupaciones y solistas confirmaron su participación en la jornada solidaria. Entre los artistas y grupos anunciados figuran Francisco Russo, Osvaldo Cantero y su banda, Grupo Sureños, Alex Cardoso y su Clan, Grupo Prisma, de Encarnación, y Monchi Amarilla.

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La organización ajustó los horarios del programa teniendo en cuenta que la actividad se desarrollará en un día laborable. El objetivo es permitir que el público disfrute del espectáculo sin interferir en sus compromisos del día siguiente, explicó Gómez.

Detalles del evento y cómo colaborar

El festival benéfico se realizará en el Teatro Mil Viviendas de Ayolas, a partir de las 19:00. El acceso será mediante una entrada solidaria, por lo que se solicita a los asistentes colaborar con donaciones destinadas a las familias damnificadas.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se elaborará una lista detallada de los insumos prioritarios. Si bien se reciben donaciones generales, las autoridades locales instan a aportar artículos específicos, como calzados, pañales y alimentos, con el propósito de equilibrar las existencias y complementar los víveres almacenados.

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