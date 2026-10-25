Ayolas: Prefectura evacúa a una familia aislada por la crecida del Paraná

El operativo permitió trasladar a una familia de cinco integrantes que había quedado aislada por la crecida de las aguas en el barrio María Auxiliadora por causa del fenómeno climático El Niño.

El traslado se realizó por vía fluvial hasta el barrio Sirena, donde los afectados permanecerán alojados temporalmente.

Según los últimos reportes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), unas 1.064 familias (3.311 personas) fueron evacuadas a raíz de la inundación.

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De ese total, 221 familias (739 personas) permanecen en 17 albergues temporales habilitados en distintos puntos de la ciudad, mientras que las otras 843 familias se refugiaron en viviendas de familiares o en alquileres particulares.

Entre los espacios habilitados como albergues figuran el Polideportivo Municipal, la Junta Municipal, la Seccional Colorada, el Gimnasio de las Mil Viviendas y la USF de San José Mí, entre otros. Los barrios más afectados son San José, San Rafael, María Auxiliadora y San Antonio.

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De acuerdo con el COE local, el nivel del río Paraná en el puerto de Ayolas se encuentra en 6,15 metros, por encima de la cota normal de 1,80 m y del nivel de inundabilidad establecido en 4,50 m.

Tras alcanzar un pico de 6,47 metros, el río registró un leve descenso. Sin embargo, las autoridades advierten que el nivel podría volver a subir en los próximos días

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