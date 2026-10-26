Río Paraná sigue por encima del nivel de alerta en Ayolas

De acuerdo con el informe emitido este lunes por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la cota del río Paraná en el puerto de Ayolas, ubicado aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), se encuentra en 6,20 metros.

Para mañana se espera que descienda y se ubique entre los 6,10 y los 6 m, niveles que se mantendrían hasta el próximo fin de semana debido a la influencia del fenómeno “El Niño”.

La cota normal del río en esta zona es de 1,80 m, mientras que el nivel de alerta está fijado en 4,20 metros. Por su parte, el nivel de inundabilidad en la ciudad de Ayolas es de 4,50 m. Actualmente, los registros superan considerablemente estos valores de referencia.

Caudales por encima de la media

Los caudales afluentes a Yacyretá continúan por encima de los valores promedio. Para los próximos días, se prevé que se mantengan relativamente estables, aunque por encima del nivel de alerta.

El caudal previsto para este lunes se sitúa en torno a los 34.500 m³/s, mientras que para los próximos días se estima que oscile entre 34.000 y 36.000 m³/s. Esta evolución estará condicionada por la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba y las precipitaciones que efectivamente se registren.

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Damnificados

Según los últimos reportes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), unas 1.064 familias (3.311 personas) fueron evacuadas a raíz de la inundación en Ayolas.

De ese total, 221 familias (739 personas) permanecen en 17 albergues temporales habilitados en distintos puntos de la ciudad. Las otras 843 familias se refugiaron en viviendas de familiares o en alquileres particulares.

Entre los espacios habilitados como albergues figuran el Polideportivo Municipal, la Junta Municipal, la Seccional Colorada, el Gimnasio de las Mil Viviendas y la USF de San José Mí, entre otros.

Los barrios más afectados son San José, San Rafael, María Auxiliadora y San Antonio.