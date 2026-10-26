Villa Florida: río Tebicuary sube a 4,57 metros y pone en riesgo a familias ribereñas

La crecida del río Tebicuary mantiene en alerta a pobladores de Villa Florida, Misiones. Este lunes, el nivel del cauce llegó a los 4,57 metros y amenaza con inundar viviendas ubicadas en las zonas bajas, principalmente en el barrio Manga Yvyra, donde una familia tuvo que abandonar su casa de manera preventiva.

El río presenta una tendencia de subida de aproximadamente 8 centímetros por día, una situación que preocupa a las familias asentadas en las zonas vulnerables. El nivel normal del Tebicuary oscila entre los 2 y 2,50 metros, por lo que la altura actual supera ampliamente esos registros.

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La crecida también golpea a los trabajadores de las olerías, cuyas instalaciones están ubicadas en el barrio San Francisco de Asís. Unas 60 familias integrantes de la Asociación de Oleros de Villa Florida se ya encuentran afectadas por el avance del agua.

Los trabajadores tuvieron que suspender sus actividades hace varias semanas debido a que el agua cubrió los sectores de donde extraen la materia prima para la fabricación de ladrillos. Actualmente, las aguas también comenzaron a ingresar en un sector de las propias instalaciones de las olerías.

Catalino Velázquez, uno de los afectados, señaló que el agua ingresó por completo a su olería hace aproximadamente tres días. Además, manifestó que hasta la fecha no reciben asistencia y cuestionó la ausencia del intendente Richard Castiñeira (ANR-HC).

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Por su parte, el presidente de la asociación, Santiago Cabaña, indicó que la intendenta electa, Susana Verza (ANR-HC), le comunicó que lograron contactar con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, y que la asistencia estaría llegando esta semana.

Barrios en riesgo

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad de Salud de la Familia (USF), los barrios que podrían verse afectados por la crecida son Manga Ita, donde se estima que 36 familias están expuestas; Manga Yvyra, con 15 familias; San Isidro, con 27 familias; y San Francisco, con 13 familias.

La preocupación aumenta ante la persistente subida del río, que podría extender la inundación a más viviendas y sectores productivos de la ciudad.

Antecedente de la crecida de 2023

Entre octubre y noviembre de 2023, el río Tebicuary registró una importante crecida que alcanzó los 5,66 metros, en un contexto asociado al fenómeno climático de El Niño.

En aquella ocasión, centenares de familias resultaron afectadas y muchas tuvieron que abandonar sus viviendas durante varios meses debido al avance de las aguas.