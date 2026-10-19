Villa Florida: el río Tebicuary alcanza los 4,12 metros y sigue en ascenso

El río Tebicuary, en su cuenca baja, correspondiente a la ciudad de Villa Florida, departamento de Misiones, alcanzó una altura de 4,12 metros, de acuerdo con los datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología. En esta zona se registra un ascenso diario de cinco centímetros.

El nivel actual supera ampliamente la altura habitual del cauce en Villa Florida, que oscila entre 2 y 2,50 metros. Además, la medición ya iguala la registrada en julio de este año, cuando el río también llegó a los 4,12 metros.

En el barrio Manga Yvyra, el agua comienza a ingresar lentamente en algunas viviendas, mientras otras se encuentran en riesgo ante la persistente crecida.

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Por otra parte, en la cuenca alta del río Tebicuary, en la zona de Yuty, departamento de Caazapá, se registra un descenso de cuatro centímetros por día. La altura hidrométrica en esa zona es actualmente de 4,25 metros.

Tradicionalmente, se considera que el río se encuentra en un nivel óptimo y sin inconvenientes en esa zona cuando la altura hidrométrica oscila entre 1,20 y 2,50 metros.

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Oleros siguen aguardando asistencia de los organismos gubernamentales

Los miembros de la Asociación de Oleros de Villa Florida continúan aguardando asistencia de las autoridades, debido a que llevan varias semanas sin poder trabajar.

La crecida del río les impide ingresar a los lugares de donde extraen la materia prima para la fabricación de ladrillos.

A esta situación se suma el ingreso del agua en sus olerías, lo que agrava las dificultades que enfrenta el sector.

Al respecto, Santiago Cabaña, presidente de la asociación, manifestó que hasta el momento no recibieron asistencia y que la única respuesta que obtuvo del intendente de Villa Florida, Richard Castiñeira (ANR-HC), es que se está gestionando la ayuda.

“Hasta ahora no tenemos ninguna asistencia por parte de las autoridades. Estuve en comunicación con el intendente en esta jornada y me indicó que están gestionando la asistencia para este sector, ya que estamos muy afectados por la crecida de nuestro río”, indicó.

Intentamos hablar con el intendente Richard Castiñeira sobre la existencia de algún plan de acción de la Municipalidad de Villa Florida para asistir a las familias afectadas por la crecida, pero no respondió nuestros mensajes ni llamadas telefónicas.