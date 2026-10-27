Este es el pronóstico extendido a nivel país: ¿vuelve la lluvia?

Para esta última semana de octubre se prevé el regreso de las lluvias en distintos puntos del país, según el pronóstico extendido de Meteorología que va hasta el sábado 31, último día del décimo mes del año.

Conforme a los datos oficiales de la DMH, desde hoy las lluvias dispersas comienzan principalmente alrededor del Norte y el Chaco: Concepción, San Pedro, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal José Félix Estigarribia.

Por lo menos de momento, para Asunción, Gran Asunción y el sureste del territorio nacional no se aguardan precipitaciones durante esta jornada. Esta situación cambia para mañana, miércoles 28 de octubre, ya que las precipitaciones se expanden hacia la zona central y este.

Nuevamente, según el pronóstico, se prevén lluvias leves y dispersas en Gran Asunción, Caacupé, Coronel Oviedo y Ciudad del Este. Además, continuarán las lluvias dispersas en el Chaco, mientras que en Concepción, Pedro Juan Caballero y Fuerte Olimpo pueden estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Lea más: El Niño podría intensificarse en noviembre-diciembre, dice el MAG

Así continuará el tiempo

El pronóstico para el interior del país se extiende hasta el jueves 29, día en el que el tiempo inestable afectará a casi todo el territorio nacional, ya que se registrarán lluvias dispersas en Asunción, Gran Asunción, Caacupé, Villarrica, Caazapá, San Juan Bautista, Paraguarí y Pilar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También para pasado mañana se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas en Concepción, San Pedro, Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Fuerte Olimpo.

Finalmente, para los últimos dos días de octubre, viernes 30 y sábado 31 respectivamente, para la capital y en Gran Asunción ya no se prevén precipitaciones, aunque sí un cielo nublado.

Lea más: El Niño: advierten sobre lluvias intensas e inundaciones en Paraguay hasta abril