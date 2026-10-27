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27 de octubre de 2026 - 15:40

Defensa costera, la solución definitiva ante las crecidas en Ayolas

Evacuan a familias afectas la crecida del río Paraná en Ayolas.
Familias afectadas por crecida del río Paraná se vieron obligadas a dejar sus hogares en Ayolas.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. El senador Derlis Maidana (ANR – HC) afirmó que la construcción de una defensa costera es la solución definitiva para evitar las inundaciones en Ayolas.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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Derlis Maidana explicó que, en el marco de la visita de la primera dama de la República, Leticia Ocampos, a Ayolas para verificar la situación de las familias afectadas por la riada y brindar asistencia, mantuvo una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el lunes último, a las 18:30, en Mburuvicha Róga.

Según indicó, durante el encuentro se abordó la necesidad de impulsar la defensa costera como solución a las inundaciones que afectan al distrito.

Posteriormente, el senador se comunicó con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien visitó Ayolas al inicio del mandato de Peña (2023), cuando la ciudad también enfrentaba las consecuencias de la crecida del Paraná. Durante la conversación, Maidana recordó los relevamientos iniciados desde el comienzo del actual Gobierno y los trabajos coordinados con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Lea más: Río Paraná sigue por encima del nivel de alerta en Ayolas

Pese a las gestiones realizadas, el legislador manifestó que todavía no existe una decisión de alto nivel que garantice el financiamiento necesario para ejecutar el proyecto, al menos en una primera etapa durante el actual periodo de gobierno.

Lograr la defensa costera, como ocurre en Pilar y Villeta

“Hay que buscar la defensa costera, así como se hace en Pilar, en Villeta y en otros departamentos. Nosotros, como misioneros y todas las autoridades, estamos de acuerdo en que se haga la defensa costera”, expresó Maidana.

Si bien valoró la asistencia humanitaria y la presencia de la primera dama durante la emergencia, insistió en que Ayolas necesita obras de infraestructura definitivas que brinden tranquilidad y seguridad a sus habitantes.

Finalmente, el senador sostuvo que se deben buscar los recursos necesarios y analizar la posibilidad de recurrir a préstamos para financiar la obra.

Lea más: El Paraguay solidario

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