Defensa costera de Ayolas: “Necesitamos voluntad política del Gobierno Nacional”, dice diputado Valdez

El diputado Arnaldo Valdez (PLRA) señaló que la construcción de la defensa costera de Ayolas, Misiones, sigue pendiente de una decisión del Gobierno Nacional, pese a que el proyecto ejecutivo ya está terminado y se avanzó con las gestiones técnicas y legislativas para concretar la obra.

El legislador recordó que, desde que asumió su banca en la Cámara de Diputados, impulsó la iniciativa como una necesidad no solamente para Ayolas, sino también para el departamento de Misiones, teniendo en cuenta los antecedentes de inundaciones que afectan periódicamente a la zona.

Indicó que, tras las inundaciones registradas entre agosto y noviembre de 2023, el presidente Santiago Peña visitó Ayolas y asumió un compromiso ante la situación.

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Posteriormente, se conformó una mesa de trabajo con participación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Valdez explicó que se retomó el proyecto ejecutivo elaborado durante el gobierno de Fernando Lugo, que posteriormente fue actualizado mediante el trabajo de una mesa técnica integrada por representantes de ambas instituciones.

“Ya a finales del año 2024 aproximadamente se llega a la etapa final del proyecto ejecutivo. Hoy tenemos terminado el proyecto ejecutivo, pero el problema es el financiamiento”, manifestó.

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Agregó que, en una nueva mesa técnica, se estableció la necesidad de expropiar algunos sectores para permitir la futura intervención. Según indicó, el proyecto de expropiación también ya fue presentado.

Falta financiamiento

El diputado sostuvo que las gestiones técnicas y legislativas están avanzadas, pero que ahora corresponde al Gobierno Nacional definir los recursos para iniciar los trabajos.

“En gran medida, la labor legislativa está muy avanzada y lo que necesitamos es voluntad política del Gobierno Nacional. Por eso, pedimos al presidente Santiago Peña que instruya al Ministerio de Economía, a la EBY y al MOPC para definir de dónde saldrán los fondos para ejecutar la obra, al menos por etapas”, expresó.

Como ejemplo, mencionó la franja costera de Asunción, cuya ejecución demandó una inversión superior a los US$ 500 millones y que, según señaló, fue desarrollada en diferentes etapas. También citó el caso de Pilar, Ñeembucú, como referencia de una obra de protección costera que se encuentra en ejecución.

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“¿Por qué todas las ciudades que van necesitando esta franja de protección y esta costanera ya lo están teniendo, ya se están ejecutando las obras, y por qué no Ayolas?”, cuestionó.

Dudas sobre la voluntad política

Consultado sobre si considera que existe voluntad política del presidente Santiago Peña para aprobar el proyecto y garantizar los recursos, Valdez manifestó que hasta ahora no escuchó un pronunciamiento oficial del mandatario sobre la situación de Ayolas.

“Desde una perspectiva muy personal, yo hasta ahora no le he escuchado oficialmente al presidente de la República referirse a la situación de Ayolas”, afirmó.

Agregó que, aunque varios representantes del Gobierno, entre ellos senadores, la Primera dama y ministros, visitaron la ciudad, todavía no existe un anuncio oficial del jefe de Estado sobre la concreción de la defensa costera y su visita.

Valdez lamentó que varios gobiernos hayan asumido compromisos con los pobladores de Ayolas sin que hasta ahora se haya concretado la obra.

Mientras tanto, la defensa costera continúa como una de las principales demandas de la población ayolense, ante el riesgo recurrente de inundaciones que afecta a distintos sectores de la ciudad