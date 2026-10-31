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Clima
31 de octubre de 2026 - 07:21

¿Cómo estará el clima este fin de semana? Esto dice Meteorología

Paisaje urbano de Asunción con edificios altos y neblina al amanecer, creando una atmósfera tranquila.
La niebla cubre el microcentro de Asunción al amanecer, revelando una vista serena de edificios altos.Kike Sosa

Según Meteorología, para este sábado se prevé una jornada calurosa, con pocas probabilidades de lluvia. Sin embargo, el panorama cambiaría durante los próximos días ¿Qué dice el pronóstico? Te detallamos en la nota.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia que este fin de semana estará marcado por un ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34 °C.

Para este sábado 31, se prevé una mañana fresca a cálida, con temperaturas de entre 18 y 30 °C, cielo parcialmente nublado y vientos variables. Durante la tarde, el ambiente será caluroso, con máximas de entre 31 y 33 °C.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?

En horas de la noche, las condiciones serán cálidas, con temperaturas que oscilarán entre 23 y 30 °C y cielo escasamente nublado.

Lluvias puntuales para este sábado

En cuanto a las precipitaciones, la meteoróloga de turno, Aracely Fernández, indicó que en el norte del Chaco podrían registrarse lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas puntuales. También se esperan chaparrones aislados durante la tarde en departamentos del norte de la región Oriental.

Para mañana, domingo 1 de noviembre, se mantendrían las condiciones de calor, con temperaturas máximas superiores a los 31 °C. Sin embargo, aumentaría la probabilidad de precipitaciones en gran parte del país.

Inestabilidad se extendería hasta el lunes

Fernández explicó que para el domingo se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas puntuales, especialmente a partir de la tarde, por lo que podrían registrarse lluvias en distintos puntos del territorio nacional.

Lea más: El nível del Río Paraguay está bajando en la bahía de Asunción

Las condiciones de inestabilidad persistirían durante gran parte del lunes 2 de noviembre, principalmente en el centro y norte del país, según el pronóstico meteorológico.

Ante este panorama, desde Meteorología recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones y los avisos oficiales, debido a la posibilidad de fenómenos puntualmente significativos.

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