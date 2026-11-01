Ayolas: piden socializar el proyecto de la costanera con los pobladores

El dirigente social y trabajador del rubro turístico de la isla Yasyretá, Isidro Vera, señaló que, según lo manifestado por representantes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante una reunión en la Cámara de Diputados, el proyecto de construcción de la costanera ya se encuentra finalizado. Del encuentro participaron autoridades municipales, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de la Comisión de Entes Nacionales y de la Dirección de Obras.

“Ante esta situación, se remarca la necesidad imperiosa de socializar el proyecto con los pobladores, especialmente con los sectores que resultarán directamente afectados”, expresó Vera.

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Isidro Vera indicó que la problemática comprende dos situaciones principales: por un lado, las propiedades ubicadas directamente en la traza de la obra y, por otro, las que quedarán fuera del trazado, como las de San Rafael y algunos sectores de San José Mí. Esto significa que, incluso con la ejecución de la obra, algunas familias continuarán expuestas a situaciones de vulnerabilidad.

Exigen soluciones habitacionales para las familias afectadas

El dirigente manifestó que, ante este escenario de exclusión parcial, las autoridades nacionales, departamentales y distritales deben implementar una política clara de solución y contención social.

Entre las medidas planteadas se encuentra la definición de estrategias concretas para las familias y propiedades que quedarán fuera de la defensa costera. Para ello, propone evaluar alternativas como planes de relocalización u otras medidas de mitigación destinadas a los pobladores afectados.

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“Lo que se necesita es que las nuevas autoridades de Ayolas lideren este proceso y trabajen con los diferentes actores políticos; de lo contrario, el proyecto volverá a quedar en el olvido”, advirtió.

Familias evacuadas por la crecida

Unas 1.091 familias, equivalentes a 3.229 personas, fueron evacuadas en la ciudad de Ayolas debido a la persistente crecida del río Paraná, asociada al fenómeno climático El Niño.

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De ese total, 221 familias (752 personas) permanecen en 17 albergues temporales habilitados en la ciudad, mientras que otras 870 familias (2.477 personas) se refugiaron en viviendas de familiares o en alquileres particulares.

La cota del río Paraná en el puerto de Ayolas, ubicado aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), se encuentra en 5,45 m. El pico máximo alcanzado en octubre último fue de 6,45 m, superando ampliamente la altura normal de 1,80 m y el nivel de inundabilidad establecido en 4,50 m.

Las predicciones hidrológicas señalan que, pese a que en los últimos días el río Paraná se mantiene en descenso, durante las próximas jornadas podrían registrarse nuevos repuntes en su nivel.