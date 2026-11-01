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Clima
01 de noviembre de 2026 - 17:54

Tormentas continuarán hasta primeras horas de la noche en 12 departamentos, según meteorología

Vista aérea de calles inundadas en Encarnación, con camiones y edificios de fondo bajo cielo nublado.
Lluvia en Encarnación. Foto de archivo.Gentileza

La Dirección de Meteorología actualizó el informe de alerta por tormentas en 12 departamentos del territorio nacional e indican que las precipitaciones continuarán hasta las primeras horas de la noche.

Por ABC Color
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El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos, según el último reporte de la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el territorio nacional.

Esto genera probabilidad de intensificarse y ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.

La zona de coberturan de la tormenta es la región Oriental y el este de la región Occidental.

Lea más: Ayolas: piden socializar el proyecto de la costanera con los pobladores

Departamentos afectados por tormentas

Según la última alerta de tormentas emitida por la Dirección de Meteorología a las 17:41 los departamentos afectados son:

  • Concepción (sur).
  • San Pedro.
  • Caaguazú.
  • Caazapá.
  • Itapúa.
  • Misiones (norte y este).
  • Paraguarí (sur).
  • Alto Paraná.
  • Ñeembucú (norte).
  • Amambay.
  • Canindeyú.
  • Presidente Hayes (noreste y este).

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