Tormentas continuarán hasta primeras horas de la noche en 12 departamentos, según meteorología

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos, según el último reporte de la Dirección de Meteorología.
Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el territorio nacional.
Esto genera probabilidad de intensificarse y ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.
La zona de coberturan de la tormenta es la región Oriental y el este de la región Occidental.
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Departamentos afectados por tormentas
Según la última alerta de tormentas emitida por la Dirección de Meteorología a las 17:41 los departamentos afectados son:
- Concepción (sur).
- San Pedro.
- Caaguazú.
- Caazapá.
- Itapúa.
- Misiones (norte y este).
- Paraguarí (sur).
- Alto Paraná.
- Ñeembucú (norte).
- Amambay.
- Canindeyú.
- Presidente Hayes (noreste y este).