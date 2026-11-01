Tormentas continuarán hasta primeras horas de la noche en 12 departamentos, según meteorología

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos, según el último reporte de la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el territorio nacional.

Esto genera probabilidad de intensificarse y ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.

La zona de coberturan de la tormenta es la región Oriental y el este de la región Occidental.

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Departamentos afectados por tormentas

Según la última alerta de tormentas emitida por la Dirección de Meteorología a las 17:41 los departamentos afectados son: