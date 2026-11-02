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Clima
02 de noviembre de 2026 - 09:50

El río Paraguay baja otros nueve centímetros en la Bahía de Asunción

Entorno portuario con grúa roja, muelles industriales y barco en el río Paraguay rodeado de árboles.
El río Paraguay volvió a descender en nueve centímetros este lunes en la estación de medición ubicada en la Bahía de Asunción.Luis López

Luego de registrar una caída de 10 centímetros en menos de 24 horas durante este fin de semana, el río Paraguay volvió a descender en nueve centímetros este lunes en la estación de medición ubicada en la Bahía de Asunción. La situación coincide con las pocas lluvias registradas en los últimos días.

Por ABC Color
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Desde hace una semana, el río Paraguay viene en una bajada sostenida en la mayoría de sus puntos de medición. Particularmente en Asunción, alcanzó un pico de 3,02 metros el lunes pasado y desde allí, se vino en bajada.

Lea más: El río Paraguay bajó 10 centímetros en un día en la bahía de Asunción

Durante este último sábado y domingo, cayó de los 2,76 metros a los 2,66 metros. Hoy lunes 2 de noviembre, quedó en 2,57 metros. Es decir, nueve centímetros menos que ayer.

Gráfico informativo en blanco y azul que muestra los niveles del río Paraguay entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre de 2026.
El nivel del río Paraguay en Asunción disminuyó 9 centímetros este lunes según el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Las últimas lluvias no afectaron

Un fenómeno meteorológico se registró ayer a la tarde y afectó principalmente a la zona del Bajo Chaco. Alcanzó breve y levemente a Asunción y sus alrededores en las primeras horas de la tarde pero igualmente, no ayudó a aumentar el nivel del río.

Lea más: El nivel río Paraguay está bajando en la bahía de Asunción

Para este lunes se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte de Paraguay. Cuatro departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante las primeras horas de la mañana.

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