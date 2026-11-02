El río Paraguay baja otros nueve centímetros en la Bahía de Asunción

Desde hace una semana, el río Paraguay viene en una bajada sostenida en la mayoría de sus puntos de medición. Particularmente en Asunción, alcanzó un pico de 3,02 metros el lunes pasado y desde allí, se vino en bajada.

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Durante este último sábado y domingo, cayó de los 2,76 metros a los 2,66 metros. Hoy lunes 2 de noviembre, quedó en 2,57 metros. Es decir, nueve centímetros menos que ayer.

Las últimas lluvias no afectaron

Un fenómeno meteorológico se registró ayer a la tarde y afectó principalmente a la zona del Bajo Chaco. Alcanzó breve y levemente a Asunción y sus alrededores en las primeras horas de la tarde pero igualmente, no ayudó a aumentar el nivel del río.

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Para este lunes se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte de Paraguay. Cuatro departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante las primeras horas de la mañana.