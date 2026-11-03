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Clima
03 de noviembre de 2026 - 12:19

Temporal destechó la USF de Villa Oliva y obligó a trasladar la atención médica

El temporal hizo volar el techo de la USF de Villa Oliva.
El temporal hizo volar el techo de la USF de Villa Oliva.

VILLA OLIVA, Ñeembucú. El fuerte temporal registrado ayer, acompañado de intensas ráfagas de viento, ocasionó importantes daños en la infraestructura de la USF de Villa Oliva, ubicada en el casco urbano del distrito.

Por Édgar Vázquez
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El local de la Unidad de Salud Familiar (USF) de Villa Oliva quedó prácticamente sin techo, por lo que las autoridades sanitarias dispusieron el traslado de los equipos biomédicos, los medicamentos y los servicios de atención a otro local, mientras se aguarda la reparación de las instalaciones.

Lea más: https://www.abc.com.py/clima/2026/10/08/temporal-sin-danos-en-neembucu/

El director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola, informó que los daños fueron ocasionados por un fenómeno que describió como un minitornado que azotó la zona norte del departamento de Ñeembucú.

Ante la gravedad de la situación, se conformó un equipo técnico que se trasladó hasta la localidad para evaluar los daños y coordinar las acciones necesarias.

Como medida preventiva, los equipos biomédicos y los medicamentos fueron retirados del edificio para evitar mayores perjuicios.

Espínola señaló que, mediante la coordinación entre la Gobernación de Ñeembucú, la Municipalidad de Villa Oliva y la Duodécima Región Sanitaria, se logró disponer de otro local cedido por la comuna, donde continuará la atención médica a unos 200 metros del establecimiento afectado.

El funcionario aclaró que, hasta el momento, no se cuenta con un reporte definitivo sobre eventuales pérdidas de equipos, aunque destacó que se lograron resguardar los elementos más delicados y los medicamentos.

Sin embargo, reconoció que resulta imposible continuar prestando servicios en el edificio debido a las condiciones en que quedó tras el temporal.

Atención médica con horario extendido

Por otra parte, el director sanitario recordó que Villa Oliva cuenta con una USF estándar, con horario extendido, mientras que en las compañías San Juan y Estanzuela funcionan otros puestos de atención sanitaria.

Explicó que, mediante la ampliación del horario y la incorporación de más profesionales, la USF del casco urbano actualmente presta servicios de lunes a lunes, desde las 7:00 hasta las 20:00 y, en algunos casos, hasta las 21:00, incluidos los sábados y domingos.

Finalmente, Arnaldo Espínola señaló que Villa Oliva todavía no cuenta con un puesto de salud de mayor categoría ni con un centro de salud u hospital distrital. Adelantó que se busca implementar progresivamente el sistema de horario extendido en otras unidades de salud familiar del departamento, incluidas algunas de Pilar, a partir del próximo año.

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