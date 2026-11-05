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Clima
05 de noviembre de 2026 - 11:32

Intensas lluvias, cortes de energía, calles anegadas y viviendas inundadas en San Pedro

En Puerto Antequera, el temporal dejó calles completamente anegadas, sectores cortados por el agua y varias viviendas inundadas.
En Puerto Antequera, el temporal dejó calles completamente anegadas, sectores cortados por el agua y varias viviendas inundadas.Omar Acosta

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este jueves en gran parte del departamento de San Pedro provocaron cortes de la ANDE y en los servicios de telefonía móvil, además de inundar calles y viviendas.

Por Omar Acosta
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El comportamiento del tiempo continúa inestable en el departamento de San Pedro y persiste la preocupación en las comunidades afectadas por las torrenciales lluvias registradas durante la madrugada de este jueves.

En San Pedro de Ycuamandyyú, capital departamental, se reportaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y falta de señal de telefonía celular. A esta situación se suma el deteriorado estado de las calles, los caminos rurales y varias rutas pavimentadas, que dificultan la circulación de vehículos y el desplazamiento de los pobladores.

Lea más: Tito Panza asume la intendencia y pide apoyo para recuperar San Pedro

San Pedro de Ycuamandyyú enfrenta múltiples necesidades

El nuevo intendente, Blas “Tito” Panza (Alianza), recibió la administración municipal en condiciones críticas y, junto a funcionarios y ciudadanos, busca reorganizar la institución y atender las numerosas necesidades de la ciudad.

Las precipitaciones vuelven a poner en evidencia las dificultades de infraestructura y la falta de condiciones adecuadas para responder a los problemas que se presentan durante los días de lluvia.

Puerto Antequera, entre los distritos más afectados

En Puerto Antequera, el temporal dejó calles completamente anegadas, sectores cortados por el agua y varias viviendas inundadas. Los barrios Santo Domingo y Virgen de Fátima figuran entre los más afectados por la acumulación de agua.

Ante esta situación, el intendente Abel Brítez (PLRA), acompañado por pobladores, realiza trabajos de canalización y limpieza para facilitar el escurrimiento del agua y reducir los efectos de las inundaciones.

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