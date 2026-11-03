Tito Panza asume la intendencia y pide apoyo para recuperar San Pedro

El nuevo jefe comunal inicia su gestión en medio de una delicada situación institucional y financiera. La administración saliente, encabezada por el colorado cartista Carlos Quiñónez, deja deudas, obras inconclusas y numerosos problemas de infraestructura y servicios, según los cuestionamientos sobre el estado del municipio.

“La paciencia tiene un límite”

Durante su discurso, Panza calificó su victoria electoral como “un triunfo del pueblo sampedrano”, resultado de una lucha pacífica y firme de la ciudadanía que, según expresó, se cansó del abandono y manifestó su descontento en las urnas.

“Una ciudadanía que se cansó y dijo basta en las urnas. Sufrimos un doloroso y sistemático abandono como capital departamental. Tomamos una ciudad desordenada y vacía, que nos indigna y nos duele a todos”, expresó.

También cuestionó que, a su criterio, unos pocos se beneficiaron de los recursos públicos mientras la ciudad quedó estancada en el tiempo. En ese sentido, lanzó un mensaje de cambio y aseguró que el abandono llegó a su fin.

“La paciencia tiene límite y la dignidad de San Pedro no se vende. Terminó el abandono y juntos vamos a poder levantar la ciudad”, prometió.

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Acompañamiento ciudadano y ausencias políticas

El acto de posesión reunió a una importante cantidad de ciudadanos que acudieron a la plaza Mariscal López para acompañar el inicio de la nueva administración. La parte artística estuvo a cargo de Lizza Bogado y el grupo Paseo Musical, que dieron un marco emotivo a la ceremonia.

Estuvieron presentes los seis concejales municipales de la oposición, mientras que los seis concejales electos del Partido Colorado estuvieron ausentes. También participaron el diputado nacional Pastor Vera, tío del intendente electo, la presidenta del Tribunal Electoral, Laura Villalba, y el miembro del organismo electoral Audilio Vázquez.

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Una Junta Municipal dividida marca el inicio del periodo

El comienzo de la nueva administración municipal también está marcado por la falta de consenso en la Junta Municipal. Los 12 concejales asumieron sus bancas, pero no lograron ponerse de acuerdo para elegir al presidente del órgano legislativo.

La bancada colorada propuso a Diego Sánchez, mientras que la oposición postuló a Lurdes Vera. Ambos candidatos obtuvieron seis votos, por lo que la sesión fue levantada sin una definición.

De esta manera, Tito Panza inicia su gestión con una Junta Municipal dividida y una ciudad que arrastra importantes problemas financieros, administrativos y de infraestructura. El nuevo intendente pidió el acompañamiento de la ciudadanía y prometió trabajar para recuperar la capital departamental, aunque el panorama inicial no se presenta favorable.