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Clima
05 de noviembre de 2026 - 13:01

Villa Florida: río Tebicuary registra importante descenso

Paisaje aéreo de Villa Florida con casas y vegetación; área inundada con canoas ancladas en primer plano.
La bajante del río Tebicuary genera alivio en Villa Florida, pero se mantiene la alerta en las zonas ribereñas.Gentileza

VILLA FLORIDA, Misiones. El río Tebicuary bajó 18 centímetros y genera alivio a los ribereños, pero 56 familias oleras ya fueron afectadas por la crecida.

Por Jesús Riveros
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El río Tebicuary, en su cuenca baja, correspondiente a la ciudad de Villa Florida, departamento de Misiones, registra esta semana un importante descenso, situación que trae alivio a las familias ribereñas afectadas por la crecida.

De acuerdo con los registros de la Dirección de Meteorología e Hidrología, el cauce hídrico descendió de 4,74 a 4,56 metros. Sin embargo, continúa muy por encima de su nivel normal, que oscila entre 2 y 2,50 metros.

Lea más: Pese al descenso, el Paraná continuará en niveles de alerta

La bajante representa un alivio principalmente para los pobladores del barrio Manga Yvyra, donde el agua ya había comenzado a ingresar a los patios de algunas viviendas. No obstante, la alerta se mantiene ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

El pronóstico de lluvias en la cuenca alta del río Tebicuary, especialmente en la zona de Yuty, departamento de Caazapá, podría provocar un nuevo aumento del caudal en los próximos días. A esto se suma el anuncio de precipitaciones para esta zona del país.

La evolución del nivel del río dependerá de la intensidad de las lluvias y del comportamiento de sus afluentes.

Crecida golpea a familias oleras

Por otra parte, la crecida ya provocó consecuencias económicas para 56 familias oleras del barrio San Francisco. El agua inundó la zona de donde extraen la materia prima para la elaboración de ladrillos y también alcanzó las olerías, perjudicando el desarrollo de sus actividades.

Las familias ya recibieron una primera asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), consistente en la entrega de víveres.

Paisaje inundado con cabañas varadas y un camino de tierra rodeado de agua en un entorno rural.
El sector olero es el más afectado por la crecida del río Tebicuary en Villa Florida.

Sin embargo, la situación podría prolongarse, teniendo en cuenta que la inundación afecta directamente sus fuentes de trabajo y la posibilidad de generar ingresos.

Ante este escenario, la intendenta de Villa Florida, Susana Verza (ANR-HC), mantuvo una primera reunión con representantes de las fuerzas vivas para coordinar acciones conjuntas y trabajar de manera preventiva ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño, priorizando la seguridad y el bienestar de las familias afectadas.

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