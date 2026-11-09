FF. AA. llevan asistencia médica y ayuda humanitaria a damnificados de Itá Corá

En el marco del plan operativo Arapochy, las Fuerzas Armadas de la Nación, en coordinación con la Duodécima Región Sanitaria, desplegaron servicios médicos y ayuda alimentaria para pobladores de la compañía Itá Corá, distrito de Mayor Martínez, afectados por la crecida del río Paraná.

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La jornada se desarrolló en la Escuela Básica Nº 775 “Virgen de Caacupé”, hasta donde llegaron profesionales del Ejército Paraguayo, del Hospital Militar y de la Duodécima Región Sanitaria para brindar atención médica en distintas especialidades.

Los servicios incluyeron consultas de pediatría, clínica médica, ginecología y odontología, además de vacunación y entrega gratuita de medicamentos. También se ofrecieron servicios de peluquería para niños y adultos, mientras que un grupo musical del Ejército acompañó la actividad.

El Comando Logístico de las Fuerzas Armadas también organizó un almuerzo comunitario, conocido como karu guasu, y distribuyó kits de víveres entre las familias participantes.

La actividad contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Gral. de Ejército (R) Oscar González; el comandante del Comando Logístico, general de división Gustavo Salvador Arza Candia; y el comandante de la Armada Paraguaya, vicealmirante Cristhian José Rotela Valdez.

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También participaron autoridades municipales de Mayor Martínez, Hernán Arrúa (ANR); de Humaitá, Héctor Cáceres (ANR), y de Desmochados, Adriano Idoyaga (ANR).

El ministro de Defensa, Gral. de Ejército (R) Oscar González, señaló que el despliegue responde a una directiva del presidente de la República, Pedro Alliana, para que las Fuerzas Armadas acompañen a las comunidades afectadas por las inundaciones en diferentes puntos del país.

Señaló que la asistencia comprende la entrega de alimentos, atención médica y otros servicios, pero también permite a las autoridades conocer directamente las necesidades de las familias damnificadas.

Indicó que el trabajo se desarrolla de manera coordinada con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Gobernación de Ñeembucú y los municipios, con el propósito de acercar la presencia del Estado a las personas que atraviesan dificultades por la crecida de los ríos.

Por su parte, el general de División Gustavo Salvador Arza Candia manifestó que el Comando Logístico movilizó sus recursos humanos y materiales hasta Itá Corá, luego de constatar durante un sobrevuelo que la situación de esta comunidad requería mayor atención.

Explicó que las Fuerzas Armadas ya venían desarrollando tareas de planificación interinstitucional ante la emergencia y que anteriormente habían desplegado asistencia en la zona de Cerrito.

Alta demanda de atención médica

La representante de la Duodécima Región Sanitaria, doctora Lilian Mendoza, informó que la jornada registró una importante concurrencia de pacientes, principalmente personas con cuadros gripales, además de pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.

Destacó la presencia de pediatras, clínicos, odontólogos y otros profesionales de salud, así como la disponibilidad de medicamentos gratuitos para los pobladores.

Itá Corá es una compañía ubicada a unos nueve kilómetros del casco urbano de Mayor Martínez. Se trata de una comunidad que tiene entre sus principales actividades económicas la pesca y el turismo.

Sin embargo, la crecida del río Paraná afectó considerablemente la actividad económica de la zona y dejó a numerosas familias sin sus habituales fuentes de ingresos, debido a las dificultades para desarrollar tareas vinculadas con la pesca y recibir visitantes.

Los pobladores manifestaron su preocupación por las consecuencias de la inundación, que no solamente afecta sus viviendas y actividades cotidianas, sino también la economía de una comunidad que depende en gran medida del movimiento turístico y pesquero.