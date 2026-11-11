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Clima
11 de noviembre de 2026 - 13:14

Alerta por tormentas: ¿Cuáles son los departamentos afectados?

Lluvias con tormentas eléctricas en Asunción.
Lluvias con tormentas eléctricas en Asunción.José María Peralta

Meteorología emitió un boletín especial por sistema de tormentas que se desarrolla en la tarde de este miércoles. Cuatro son los departamentos afectados: ¿Cuáles son? Te detallamos a continuación.

Por ABC Color
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Durante el mediodía de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo boletín especial alertando sobre un sistema de tormentas que se desarrolla sobre el área de cobertura.

Según el boletín, nuevas celdas de tormentas se desarrollan e intensifican y no se descarta que pueda generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual que consiste en lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Lea más: Clima en Paraguay: miércoles con lluvias, alerta de tormentas y granizo

El área de cobertura abarca: Oeste y centro de la Región Occidental. Centro y sur de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son cuatro entre ellos:

  • San Pedro, (oeste y centro).
  • Itapúa, (oeste).
  • Misiones, (este y centro)
  • Presidente Hayes (oeste, centro y este)

Piden a la ciudadanía mantenerse resguardados y evitar zonas de riesgo en caso de una tormenta severa, así como, mantenerse informados sobre el estado del tiempo por medio de los sitios oficiales.

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