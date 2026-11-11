Alerta por tormentas: ¿Cuáles son los departamentos afectados?

Durante el mediodía de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo boletín especial alertando sobre un sistema de tormentas que se desarrolla sobre el área de cobertura.

Según el boletín, nuevas celdas de tormentas se desarrollan e intensifican y no se descarta que pueda generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual que consiste en lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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El área de cobertura abarca: Oeste y centro de la Región Occidental. Centro y sur de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son cuatro entre ellos:

San Pedro, (oeste y centro).

Itapúa, (oeste).

Misiones, (este y centro)

Presidente Hayes (oeste, centro y este)

Piden a la ciudadanía mantenerse resguardados y evitar zonas de riesgo en caso de una tormenta severa, así como, mantenerse informados sobre el estado del tiempo por medio de los sitios oficiales.