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Clima
12 de noviembre de 2026 - 13:29

Renuevan alerta por tormentas y posible caída de granizo

Paisaje natural con cielo gris oscuro y rayo, camino de tierra y colinas verdes al fondo.
Las tormentas continúan intensificándose y afectando diversas zonas del país. Foto: archivo.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial ante la persistencia de núcleos de tormentas sobre el sur de la Región Occidental durante la tarde de este jueves. El fenómeno también podría afectar a cierta parte de Asunción y el acceso norte.

Por ABC Color
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Un nuevo sistema de inestabilidad afecta al Chaco paraguayo, según el boletín meteorológico emitido a las 12:29 de este jueves 12 de noviembre. El informe advierte sobre la probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la tarde.

Lea más: Anuncian días calurosos y posibles tormentas eléctricas en Ciudad del Este

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos de similar magnitud y la ocasional caída de granizos.

Manos sosteniendo grandes bolas de granizo sobre un terreno cubierto, iluminado en condiciones nocturnas.
El reporte prevé la ocasional caída de granizo.

Zona de cobertura

La zona de cobertura abarca específicamente el sur de la Región Occidental, siendo el centro y sur del departamento de Presidente Hayes el área directamente afectada por el desarrollo de estos núcleos de tormenta.

Lea más: Anuncian días calurosos y posibles tormentas eléctricas en Ciudad del Este

Las autoridades recomiendan estar atentos a las actualizaciones que se emiten desde las plataformas de la DMH y mantener los recaudo correspondientes ante este escenario.

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