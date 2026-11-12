Renuevan alerta por tormentas y posible caída de granizo

Un nuevo sistema de inestabilidad afecta al Chaco paraguayo, según el boletín meteorológico emitido a las 12:29 de este jueves 12 de noviembre. El informe advierte sobre la probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la tarde.

Lea más: Anuncian días calurosos y posibles tormentas eléctricas en Ciudad del Este

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos de similar magnitud y la ocasional caída de granizos.

Zona de cobertura

La zona de cobertura abarca específicamente el sur de la Región Occidental, siendo el centro y sur del departamento de Presidente Hayes el área directamente afectada por el desarrollo de estos núcleos de tormenta.

Lea más: Anuncian días calurosos y posibles tormentas eléctricas en Ciudad del Este

Las autoridades recomiendan estar atentos a las actualizaciones que se emiten desde las plataformas de la DMH y mantener los recaudo correspondientes ante este escenario.