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Clima
16 de noviembre de 2026 - 12:55

Alerta por tormentas severas, ráfagas y granizo para este lunes

tormenta lluvia Asunción
Las nubes negras se van aproximando sobre el cielo. Fernando Romero, ABC Color

Núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional y podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este lunes.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que existen probabilidades de que se registren fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante el transcurso de este lunes.

De acuerdo con el reporte oficial, los eventos previstos para el área de cobertura incluyen lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Las condiciones de inestabilidad persistirán durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de hoy. La zona de cobertura abarca el norte de la región Occidental y el este de la región Oriental.

En detalle, los departamentos afectados por esta alerta son:

  • Caaguazú (sector este)
  • Alto Paraná (centro y norte)
  • Canindeyú
  • Alto Paraguay (norte y este)

Lea más: Meteorología prevé lluvias dispersas y tormentas eléctricas en Alto Paraná

Se recomienda a la población de las zonas señaladas tomar las debidas precauciones ante el rápido desarrollo de las celdas de tormenta y mantenerse atenta a las actualizaciones de los boletines meteorológicos.

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