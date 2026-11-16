Alerta por tormentas severas, ráfagas y granizo para este lunes

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que existen probabilidades de que se registren fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante el transcurso de este lunes.

De acuerdo con el reporte oficial, los eventos previstos para el área de cobertura incluyen lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Las condiciones de inestabilidad persistirán durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de hoy. La zona de cobertura abarca el norte de la región Occidental y el este de la región Oriental.

En detalle, los departamentos afectados por esta alerta son:

Caaguazú (sector este)

Alto Paraná (centro y norte)

Canindeyú

Alto Paraguay (norte y este)

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Se recomienda a la población de las zonas señaladas tomar las debidas precauciones ante el rápido desarrollo de las celdas de tormenta y mantenerse atenta a las actualizaciones de los boletines meteorológicos.