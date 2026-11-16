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ABC en el Este
16 de noviembre de 2026 - 06:34

Meteorología prevé lluvias dispersas y tormentas eléctricas en Alto Paraná

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
Meteorología prevé lluvias y tormentas eléctricas para el Este del país.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia jornadas cálidas, con cielo mayormente nublado y precipitaciones para los próximos días en Ciudad del Este y alrededores.

Por ABC Color

De acuerdo con el reporte actualizado este lunes, la jornada se presentará cálida a calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente serán variables.

Se esperan chaparrones y neblinas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima alcanzará los 32 °C.

Para el martes, se prevé un ambiente cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 23 °C y 28 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y se pronostican lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables.

En tanto, para el miércoles, Meteorología anuncia nuevamente condiciones cálidas a calurosas, con una mínima de 21 °C y una máxima de 31 °C. Se esperan lluvias dispersas, cielo mayormente nublado y vientos variables, que posteriormente rotarán al sector sureste.

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