Meteorología prevé lluvias dispersas y tormentas eléctricas en Alto Paraná

De acuerdo con el reporte actualizado este lunes, la jornada se presentará cálida a calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente serán variables.

Se esperan chaparrones y neblinas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima alcanzará los 32 °C.

Para el martes, se prevé un ambiente cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 23 °C y 28 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y se pronostican lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables.

En tanto, para el miércoles, Meteorología anuncia nuevamente condiciones cálidas a calurosas, con una mínima de 21 °C y una máxima de 31 °C. Se esperan lluvias dispersas, cielo mayormente nublado y vientos variables, que posteriormente rotarán al sector sureste.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy