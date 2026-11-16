Clima en Paraguay: Calor y lluvias marcan el inicio de la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables, con probabilidad de chaparrones en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte del país.
Las tormentas continuarían mañana y se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a la capital. Seguiría lloviendo al menos hasta el miércoles.
Luego de un fin de semana caluroso, las temperaturas se mantienen altas hoy en Paraguay, con máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco; y mínimas entre 22 y 25 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
23 °C
34 °C
San Pedro
23 °C
33 °C
Caacupé
23 °C
33 °C
Villarrica
23 °C
33 °C
Coronel Oviedo
23° C
33 °C
Caazapá
23 °C
33 °C
Encarnación
22 °C
33 °C
San Juan Bautista
23 °C
33 °C
Paraguarí
23 °C
33 °C
Ciudad del Este
22 °C
32 °C
Asunción
23 °C
34 °C
Pilar
23 °C
34 °C
Pedro Juan Caballero
21 °C
29 °C
Salto del Guairá
22 °C
31 ºC
Pozo Colorado
24 °C
35 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
34 °C
Mariscal Estigarribia
25 °C
37 °C
Se espera un leve descenso de la temperatura mañana, martes, con una máxima de 29 grados en Asunción. Sin embargo, el miércoles los índices volverían a subir a niveles similares a los de hoy.