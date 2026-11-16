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Clima
16 de noviembre de 2026 - 05:29

Clima en Paraguay: Calor y lluvias marcan el inicio de la semana

Imagen sin descripción

Este lunes se esperan lluvias e incluso tormentas eléctricas en varias zonas del país. Las temperaturas se mantienen altas hoy, aunque podrían bajar mañana.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables, con probabilidad de chaparrones en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte del país.

Las tormentas continuarían mañana y se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a la capital. Seguiría lloviendo al menos hasta el miércoles.

Luego de un fin de semana caluroso, las temperaturas se mantienen altas hoy en Paraguay, con máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco; y mínimas entre 22 y 25 grados.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

23 °C

34 °C

San Pedro

23 °C

33 °C

Caacupé

23 °C

33 °C

Villarrica

23 °C

33 °C

Coronel Oviedo

23° C

33 °C

Caazapá

23 °C

33 °C

Encarnación

22 °C

33 °C

San Juan Bautista

23 °C

33 °C

Paraguarí

23 °C

33 °C

Ciudad del Este

22 °C

32 °C

Asunción

23 °C

34 °C

Pilar

23 °C

34 °C

Pedro Juan Caballero

21 °C

29 °C

Salto del Guairá

22 °C

31 ºC

Pozo Colorado

24 °C

35 °C

Fuerte Olimpo

24 °C

34 °C

Mariscal Estigarribia

25 °C

37 °C

Se espera un leve descenso de la temperatura mañana, martes, con una máxima de 29 grados en Asunción. Sin embargo, el miércoles los índices volverían a subir a niveles similares a los de hoy.

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