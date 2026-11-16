Clima en Paraguay: Calor y lluvias marcan el inicio de la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables, con probabilidad de chaparrones en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte del país.

Las tormentas continuarían mañana y se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a la capital. Seguiría lloviendo al menos hasta el miércoles.

Luego de un fin de semana caluroso, las temperaturas se mantienen altas hoy en Paraguay, con máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco; y mínimas entre 22 y 25 grados.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 23 °C 34 °C San Pedro 23 °C 33 °C Caacupé 23 °C 33 °C Villarrica 23 °C 33 °C Coronel Oviedo 23° C 33 °C Caazapá 23 °C 33 °C Encarnación 22 °C 33 °C San Juan Bautista 23 °C 33 °C Paraguarí 23 °C 33 °C Ciudad del Este 22 °C 32 °C Asunción 23 °C 34 °C Pilar 23 °C 34 °C Pedro Juan Caballero 21 °C 29 °C Salto del Guairá 22 °C 31 ºC Pozo Colorado 24 °C 35 °C Fuerte Olimpo 24 °C 34 °C Mariscal Estigarribia 25 °C 37 °C

Se espera un leve descenso de la temperatura mañana, martes, con una máxima de 29 grados en Asunción. Sin embargo, el miércoles los índices volverían a subir a niveles similares a los de hoy.