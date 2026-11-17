El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología publicada a las 16:55 de hoy.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura.

Esto, a su vez, genera probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las próximas horas de hoy.

Según estiman, la zona de cobertura de la tormenta es la región Oriental y la Occidental.

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Departamentos afectados

Según el boletín de la Dirección de Meteorología, los departamentos afectados por la tormenta son: