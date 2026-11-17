En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, con alta probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían en la mayor parte del país durante los próximos días, pudiendo extenderse incluso hasta el fin de semana.

Hoy se registra un leve descenso de la temperatura luego de unas jornadas muy calurosas.

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La temperatura máxima prevista para hoy en Asunción es de 30 grados centígrados, mientras que la mínima sería de 23 grados.

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Los índices subirían levemente mañana, miércoles, con una máxima de 32 grados en la capital, y no variarían mucho en los siguientes días.