Meteorología anuncia tormentas y vientos de 90 km/h para mañana: ¿en dónde?

Conforme a un boletín especial emitido por la DMH, para la jornada del martes 17 de noviembre se espera el ingreso de un sistema de tormentas al territorio nacional que persistiría durante gran parte del día.

De igual manera, habría mejoras temporales en algunas zonas del país, mientras que se estiman acumulados que oscilarían entre 40 y 60 mm en la región Oriental.

También mencionan ráfagas de vientos en torno a los 90 km/h y alta probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

Por otra parte, en la región Occidental, los acumulados previstos rondan entre los 10 y 30 mm, con ráfagas alrededor de 70 km/h y la posible caída de granizos de forma muy puntual.

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Este es el boletín especial de Meteorología

Según el boletín especial, este mencionado sistema de tormentas debería arrancar durante la madrugada de mañana en los departamentos de Ñeembucú y Misiones, extendiéndose hasta la tarde.

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Ya en el transcurso de la mañana - tarde comenzaría a afectar a todo el territorio nacional, con una mayor intensidad en la región Oriental del país.

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