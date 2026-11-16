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Clima
16 de noviembre de 2026 - 16:30

Meteorología anuncia tormentas y vientos de 90 km/h para mañana: ¿en dónde?

Gif tormenta eléctrica.
Imagen ilustrativa: tormentas eléctricas y vientos.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un aviso especial por un sistema de tormentas previsto para mañana, martes. Entre las condiciones esperadas, se mencionan vientos en torno a los 90 km/h.

Por ABC Color
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Conforme a un boletín especial emitido por la DMH, para la jornada del martes 17 de noviembre se espera el ingreso de un sistema de tormentas al territorio nacional que persistiría durante gran parte del día.

De igual manera, habría mejoras temporales en algunas zonas del país, mientras que se estiman acumulados que oscilarían entre 40 y 60 mm en la región Oriental.

También mencionan ráfagas de vientos en torno a los 90 km/h y alta probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

Por otra parte, en la región Occidental, los acumulados previstos rondan entre los 10 y 30 mm, con ráfagas alrededor de 70 km/h y la posible caída de granizos de forma muy puntual.

Lea más: Meteorología prevé lluvias dispersas y tormentas eléctricas en Alto Paraná

Este es el boletín especial de Meteorología

Según el boletín especial, este mencionado sistema de tormentas debería arrancar durante la madrugada de mañana en los departamentos de Ñeembucú y Misiones, extendiéndose hasta la tarde.

Boletín meteorológico sin personas, presenta un mapa de Paraguay y detalles sobre lluvias y vientos.
Boletín especial de Meteorología por lluvias y tormentas.

Ya en el transcurso de la mañana - tarde comenzaría a afectar a todo el territorio nacional, con una mayor intensidad en la región Oriental del país.

Lea más: Peligrosos hundimientos en la ruta PY02 pese al elevado costo de los peajes de Rutas del Este

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