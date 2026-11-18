En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables y alta probabilidad de que se registren lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes”, y la “probabilidad de caída de granizos” - en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país durante los próximos días, pudiendo extenderse incluso al fin de semana.

Días calurosos

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 25 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 23 °C 34 °C San Pedro 23 °C 34 °C Caacupé 23 °C 33 °C Villarrica 23 °C 33 °C Coronel Oviedo 22° C 33 °C Caazapá 20 °C 30 °C Encarnación 20 °C 30 °C San Juan Bautista 21 °C 30 °C Paraguarí 23 °C 33 °C Ciudad del Este 20 °C 30 °C Asunción 23 °C 33 °C Pilar 22 °C 30 °C Pedro Juan Caballero 21 °C 32 °C Salto del Guairá 22 °C 32 ºC Pozo Colorado 23 °C 37 °C Fuerte Olimpo 24 °C 37 °C Mariscal Estigarribia 25 °C 39 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.