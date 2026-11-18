En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables y alta probabilidad de que se registren lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes”, y la “probabilidad de caída de granizos” - en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay.
Lea más: Estos son los cruces de calles peligrosos durante las lluvias en Asunción
Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país durante los próximos días, pudiendo extenderse incluso al fin de semana.
Días calurosos
El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 25 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
23 °C
34 °C
San Pedro
23 °C
34 °C
Caacupé
23 °C
33 °C
Villarrica
23 °C
33 °C
Coronel Oviedo
22° C
33 °C
Caazapá
20 °C
30 °C
Encarnación
20 °C
30 °C
San Juan Bautista
21 °C
30 °C
Paraguarí
23 °C
33 °C
Ciudad del Este
20 °C
30 °C
Asunción
23 °C
33 °C
Pilar
22 °C
30 °C
Pedro Juan Caballero
21 °C
32 °C
Salto del Guairá
22 °C
32 ºC
Pozo Colorado
23 °C
37 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
37 °C
Mariscal Estigarribia
25 °C
39 °C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.