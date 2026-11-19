El temporal azotó comunidades de 25 de Diciembre, Yataity del Norte, Unión y San Estanislao. Según los datos, totalizan 120 casas dañadas, de las cuales solamente 15 familias de la localidad de Unión recibieron chapas de zinc y colchones de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

En 25 de Diciembre, donde se produjo la mayor cantidad de daños materiales, con 94 viviendas destechadas y paredes destruidas, el intendente, Pedro Santa Cruz (ANR), lamentó que hasta hoy los damnificados no estén recibiendo la ayuda de parte de la Emergencia Nacional, teniendo en cuenta que, en su mayoría, las casas afectadas siguen en las mismas condiciones desde el temporal.

Urgen materiales para reparar sus casas

Entre las comunidades que necesitan asistencia se encuentran las compañías Virgen del Carmen, Torín Cué, San José, ex Zanja Corá, colonia Navidad, Mboiy y San Ignacio, entre otras.

El jefe de la comuna de 25 de Diciembre insistió en la necesidad de que los responsables de la SEN agilicen la distribución de los materiales a las familias perjudicadas por el fenómeno meteorológico, para que puedan reacondicionar sus respectivas viviendas.

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Damnificados lidian con constantes lluvias

El intendente Santa Cruz agregó que muchos de los damnificados están tratando de lidiar con las continuas lluvias en medio de las precariedades, debido a que no tienen los recursos necesarios para trabajar en la reparación de sus viviendas, que fueron alcanzadas por el temporal del sábado 14 de noviembre.

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“Estamos insistiendo con las autoridades de la SEN y de otras instituciones con el objetivo de que se pueda priorizar el envío de por lo menos la cantidad de chapas solicitadas, si es posible hoy mismo, para evitar que esta gente siga padeciendo bajo los precarios campamentos mientras esperan la ayuda”, enfatizó Santa Cruz.

La ayuda “estaría llegando en cualquier momento”, dicen desde la oficina de la SEN

El responsable de la oficina regional de la SEN, ubicada en Santa Rosa del Aguaray, Roberto Gómez, informó que la ayuda para 25 de Diciembre y las demás comunidades está en proceso y que estaría llegando en cualquier momento.