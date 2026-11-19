La Dirección de Meteorología anunció que este jueves estaría marcado por el ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, algunas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Incluso, desde hace unos días se registran lluvias en diferentes puntos del país, como la capital.

Según explicó Eduardo Mingo, titular de Meteorología, el sistema de tormentas afectó el norte de la Región Oriental, específicamente todo lo que está en la cuenca del río Apa, como también el sur, considerando que ingresó por Ñeembucú y se manifestó como un barrido de oeste a este.

“Desde Ñeembucú, aquí parte de Central y Capital también, y barriendo hacia el este en esa trayectoria hacia ahora fuera del país. Lo último que miré, al menos ya se está moviendo más afuera de nuestro territorio, alguna señal todavía seguramente en Alto Paraná, parte de Caaguazú, pero Capital ya tenemos una mejoría importante, vamos a tener sol, calor y eso lastimosamente no colabora”, precisó.

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Señales de transición hacia el verano

Indicó que hay un muy elevado nivel de humedad que -con el calor y radiación- se evapora nuevamente, por lo que la humedad se levanta y predispone en la atmósfera a que los días sucesivos sigamos teniendo tormentas.

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Dijo que estas condiciones se extenderían hasta el domingo, día en el que para el final de la tarde e inicio de la noche tienen señal de que se vuelva a inestabilizar y que aparezcan nubes de tormenta.

“Estos días vamos a seguir teniendo, ahora por lo menos, hoy vamos a tener una tensa calma, ¿en qué sentido? Estoy hablando específicamente de Capital, el occidente nuestro, nuestro Chaco, queda algún resto en el norte, noreste, este y sureste de la Región Oriental, desde Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, parte de Caaguazú, seguramente algunos aguaceros todavía hoy”, precisó.

Agregó que esta semana la atmósfera está dando señales de que empezó su transición hacia el verano, lo que haría que no se tenga el fresco tras las tormentas habituales de las últimas semanas, debido al cambio de la dirección del aire y de las nubes que se forman, típicas del verano.

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“Normalmente teníamos esas tormentas que venían del sur o del oeste, en los últimos eventos anteriores me refiero, y después barrían el territorio nacional, pero un viento sur empujaba las tormentas hacia nuestra frontera este, llevaba todo hacia Brasil y quedaba un ambiente fresco, incluso algunos seguro sentían frío. Eso aparentemente ya no tendría que suceder, al menos esta semana”, explicó.

Incertidumbre y cuidado para los próximos días

Dijo que estas condiciones hacen que exista mucha incertidumbre con respecto a cómo se va a comportar el tiempo; incluso pidió tener cuidado para mañana, sobre todo en Capital, donde se puede registrar una tormenta.