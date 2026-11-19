Un aviso meteorológico emitido a las 07:25 (hora paraguaya) de este jueves 19 de noviembre de 2026 alerta sobre la persistencia de celdas de tormentas en la zona de cobertura, con probabilidad de provocar condiciones de tiempo severo de manera muy puntual en las próximas horas.

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De acuerdo con la información oficial, se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Departamentos afectados

La zona de cobertura del aviso involucra la totalidad de la Región Oriental y al este de la Región Occidental, impactando a casi todos los departamentos del país:

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Región Oriental : Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

Región Occidental (Chaco): Este del departamento de Presidente Hayes.

Debido a que el reporte señala la posibilidad de fenómenos severos de forma muy puntual, las condiciones y la intensidad pueden variar de una localidad a otra dentro de las áreas mencionadas.