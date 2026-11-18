La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico actualizado a las 19:35 de este miércoles, en el que anuncia el desarrollo e intensificación rápida de sistemas de tormentas que traerán lluvias intensas, descargas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de considerable intensidad y una alta probabilidad de caída de granizo de forma puntual durante toda la noche.

De acuerdo con el informe, los núcleos de inestabilidad se están fortaleciendo sobre el centro y noroeste de la región Occidental, además del suroeste y centro de la región Oriental.

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Los 10 departamentos bajo alerta

El reporte oficial de la DMH detalla las diez zonas que se encuentran actualmente bajo alerta. En la región Oriental, el área de riesgo abarca el sur de Guairá, todo el departamento de Caazapá, Itapúa, el norte de Misiones, el centro y sur de Paraguarí, el sur del departamento Central y el centro y norte de Ñeembucú.

Por su parte, en la región Occidental, los sistemas convectivos golpearán con fuerza en el noroeste y sur de Presidente Hayes, el oeste de Alto Paraguay, y tanto el norte como el sur de Boquerón.

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No se descarta que en las próximas horas, la alerta meteorológica se extienda a otras zonas.

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Calor pesado y alta sensación térmica para el resto de la semana

El meteorólogo de turno, Juan Gamarra, adelantó que en lo que resta de la semana persistirá un ambiente predominantemente cálido en los amaneceres y entre cálido a muy caluroso durante las tardes en todo el país.

Según el pronóstico extendido, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 y 24 °C, mientras que las máximas volverán a trepar con fuerza ubicándose entre los 28 y 39 °C, especialmente hacia el norte y el Chaco.