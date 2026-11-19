Un núcleo de tormentas continúa presente en el departamento de Itapúa desde la noche del miércoles, con formación de intensos temporales de manera puntual. La inestabilidad climática llegó con fuertes vientos e intensas precipitaciones de manera puntual.

En el distrito de Natalio reportaron caída de árboles y postes del tendido eléctrico en gran parte del distrito. Durante la noche hubo corte de la ruta PY07 por la gran cantidad de ramas sobre el asfalto.

El intendente municipal, Marco Maidana (Alianza), detalló que durante la noche y la madrugada trabajaron con los bomberos voluntarios para despejar la mayoría de los caminos afectados.

También indicó que menos de 10 viviendas reportaron desprendimiento de techos de chapa debido a los fuertes vientos, pero continúan verificando diversas zonas para relevar los datos de afectación.

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Otros puntos afectados por el temporal

Hacia la zona de Edelira hubo caída de árboles, como también en la zona de General Delgado, donde también hubo árboles caídos y postes.

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El jefe regional de la Administración Nacional de Electricidad, ingeniero Walter Van Dick, detalló que varias cuadrillas continúan trabajando en las diversas zonas para reponer el servicio de energía eléctrica.

Según datos de las estaciones meteorológicas de la Cooperativa Colonias Unidas, en la zona del noreste se registró una acumulación de lluvias de hasta 76 mm durante la noche del miércoles.

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Continúa inestabilidad del tiempo en Itapúa

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso a las 07:25 de este jueves 19 de noviembre de 2026, que alerta sobre la persistencia de celdas de tormentas en la zona de cobertura, con probabilidad de provocar condiciones de tiempo severo de manera muy puntual en las próximas horas.

La zona de cobertura del aviso involucra la totalidad de la Región Oriental y el este de la Región Occidental, impactando a casi todos los departamentos del país.

Entre los departamentos que serán más afectados están Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.