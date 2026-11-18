Este sábado 21 de noviembre se desarrollará la séptima edición de la Fiesta y Exposición de Sandías de San Pedro del Paraná. Es organizada por el Comité de Productores Timbo’i. Este año iniciaron la cosecha y comercialización de sandías de excelente calidad con destino al mercado de Encarnación.

El evento iniciará a las 8:30 y contará con la presencia de autoridades locales y regionales. Los productores, además, preparan una gran feria gastronómica con productos derivados de la sandía, como cada año.

También tendrán espacios lúdicos y artísticos para el público. La actividad es organizada por el Comité en conjunto con la Dirección de Extensión Agraria (DEAg). Cuentan con el apoyo de varias cooperativas y de la Entidad Binacional Yacyretá.

Se desarrollará en la finca de Héctor Marcial, presidente del Comité de Productores de Timbo’i.

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Técnicas de producción agroecológica

El jefe regional Itapúa-Sur de la DEAg, ingeniero Diosnel Bareiro, destacó que la producción se distingue no solo por su calidad y dulzura, sino también por la adopción de tecnologías agroecológicas que mejoran la productividad de forma sustentable.

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Con el acompañamiento técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), muchos productores han incorporado la instalación de franjas florales con plantines de especies medicinales y aromáticas dentro de las parcelas.

Las especies utilizadas son albahaca morada, cedrón Paraguay (cedrón de palo), girasol y otras.

Esto, con el objetivo de atraer abejas melíferas y aumentar la cantidad de polinizadores en el cultivo de sandía, logrando un mejor cuaje de frutos, mayor tamaño y excelente calidad.

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Producción de sandía

Para esta zafra tienen registradas 502 hectáreas cultivadas con sandía, correspondientes a 368 productores, según detalló Bareiro.

Bareiro detalló que cruzarán los datos para evaluar si el fenómeno climático “El Niño” afecta el nivel de productividad. La temporada de sandías habitualmente inicia a fines de noviembre y se extiende durante diciembre y enero. Puede prolongarse hasta febrero de cada año.

La productividad de la sandía alcanzó las 1.136 frutas por hectárea en la cosecha anterior, según datos de la DEAg local. Constituye un importante dinamizador de la economía familiar de los productores.

Los lugareños aprovechan al máximo el fruto, elaborando cada año productos derivados de este. Además, cada año se celebra la fiesta nacional en San Pedro del Paraná y Trinidad.