La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) difundió un aviso meteorológico este viernes advirtiendo sobre condiciones de inestabilidad en parte del territorio nacional.

De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno esperado consiste en lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte y la ocasional caída de granizos.

El aviso señala que un sistema de tormentas persiste sobre el área de cobertura y no descartó la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de este viernes.

La zona de cobertura abarca el sur, centro y noreste de la Región Oriental.

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Entre los departamentos afectados se encuentran