La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió hoy a las 18:00 un boletín especial en el que anuncia el ingreso de un sistema de tormentas eléctricas entre el viernes y el sábado. Se prevén lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y alta probabilidad de caída de granizo de forma puntual.

El fenómeno abarcará tanto la región Oriental como la Occidental, con acumulados de agua que oscilarán entre los 20 y 90 milímetros.

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La más crítica es la zona naranja, donde se esperan precipitaciones de entre 60 y 90 milímetros o superiores, ráfagas de viento en torno a los 90 km/h o más, y alta probabilidad de granizadas. Esta área de mayor afectación comprende a los departamentos de Itapúa, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Caaguazú, Cordillera, Canindeyú, San Pedro, Amambay, Concepción, parte de Paraguarí, un sector de Presidente Hayes y casi todo el territorio de Alto Paraguay.

Por otra parte, en la zona amarilla se estiman lluvias de entre 20 y 50 milímetros, ráfagas de viento en torno a los 90 km/h y caída ocasional de granizo. Dentro de esta franja se encuentran Asunción, Central, Ñeembucú, Misiones, parte de Paraguarí, un sector de Presidente Hayes y Boquerón. Solo una porción específica entre Boquerón y Alto Paraguay quedaría al margen de este episodio climático.

El temporal ingresa de madrugada

Según la proyección horaria, el sistema de tormentas comenzará a ingresar al país desde la madrugada de este viernes. Primeramente afectará a Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Caazapá, Guairá, Central, Asunción y Caaguazú. Las tormentas persistirían hasta la tarde del sábado.

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Con el avance del viernes, durante la mañana el frente de mal tiempo alcanzará a Alto Paraná. Posteriormente, en horas de la tarde se extenderá hacia Cordillera, Canindeyú, Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay. Finalmente, por la noche al departamento de Boquerón.

Según las estimaciones de la DMH, el sistema perderá fuerza recién hacia la noche del sábado, momento en que se desactivará el boletín especial.