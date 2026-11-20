Para hoy, según la DMH, se podrían registrar “lluvias intensas” con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la alta probabilidad de caída de granizos.

Al respecto aseguran que un sistema de tormentas persiste sobre el territorio nacional, por lo que la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual “es alta durante las primeras horas de la tarde” de este viernes 20 de noviembre.

La zona de cobertura del aviso corresponde al centro, sureste y este de la región Oriental.

Cinco departamentos afectados

Los cinco departamentos afectados son:

Guairá Sur y centro de Caaguazú Caazapá Itapúa Oeste y sur de Alto Paraná.

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