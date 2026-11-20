A pesar de que ya no se registran lluvias, el camino que une Itacuá con la ruta PY22, a 121 kilómetros al norte de la ciudad de Concepción, sigue inundado.

Urge que se realicen trabajos para evitar que los pobladores continúen sufriendo la falta de camino cuando se registran precipitaciones.

Entre el miércoles 18 y ayer, jueves 19 de noviembre, en la zona cayeron más de 100 milímetros de lluvia. Esto hizo que el camino se inundara e impidiera el tránsito vehicular, incluso de rodados 4x4.

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Este viernes por la tarde, un poblador filmó una zona donde aún el agua sobrepasa el nivel de la vía. Según explicaron los lugareños, el lugar corresponde a un sector donde hay alcantarillas que no dan abasto ante tanta cantidad de agua.

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Debido a esta problemática, la región está semiaislada.