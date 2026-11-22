Hasta el pasado martes 17 de noviembre, el río Paraguay retrocedió en coincidencia con las pocas lluvias registradas durante este mes. Ese día, la medición estaba en 1,71 de altura y desde el día siguiente, empezó la repuntada.

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El miércoles subió un centímetro, el jueves otro más. Para el viernes se ubicó en los 1,77 metros. Durante el fin de semana, el sábado alcanzó los 1,83 subiendo seis centímetros en un día. Hoy domingo 22 de noviembre, se mantiene en 1,89 subiendo otros seis centímetros en un solo día.

Así, en menos de una semana, el río aumentó 18 centímetros. La situación coincide con los periodos de lluvias registrados en capital y alrededores en los últimos días.

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¿Cómo estará el clima en la semana?

Durante la semana, la DMH pronostica días con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en esta parte del país, por lo que la tendencia es que la medición continúe en aumento.